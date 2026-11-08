 

Путешественник нашел в Индонезии «израильскую деревню»

08.11.2026, 13:18, Разное
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Путешественник Джон Валентино опубликовал в ФБ-группе группе Travel Indonesia сделанные на острове Серам фотографии деревни, которую он назвал израильской. Он задался вопросом, почему здесь так много еврейской символики.

На фото, сделанных в деревне Камариан, можно увидеть дома, раскрашенные в цвета израильского флага, многочисленные Звезды Давида, в том числе и на дорожном покрытии. Он рассказал, что в других деревнях были другие флаги.

Пользователи интерната рассказали ему, что в деревне проживают христиане, которые поддерживают Израиль как из-за веры в Христа и следовании библейской традиции, так и в связи с испытываемым ими давлением со стороны мусульман.

Индонезия – государство с самым большим в мире мусульманским населением. У нее нет дипломатических отношений с Израилем, а израильтянам запрещен въезд. В то же время СМИ сообщали, что Индонезия собиралась присоединиться к соглашениям Авраама. Официальная Джакарта также намеревается направить контингент в сектор Газы.

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