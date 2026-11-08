В Минпросвещения предложили наказывать провинившихся школьников чтением книг

Министерство просвещения выпустило методическое пособие для преподавателей с рекомендациями по применению санкций к нарушителям дисциплины и учащимся с низкой успеваемостью.

В ведомстве предположили, что виной такому поведению учащихся послужил низкий уровень образованности, вызванный, в частности, редким чтением художественной литературы.

«Ребятам просто не хватает положительных персонажей как гайдаровский Тимур или пионер Павел Морозов, – считает замминистра просвещения Павел Базаров. – В то же время современный уровень досуга делает чтение книг крайне непривлекательным для подрастающего поколения. Но даже в этом случае школьник будет бояться книги как чёрт ладана и лишний раз передумает делать какую-нибудь пакость» .

В брошюре чиновники предлагают и другие виды наказаний для нерадивых учеников – их могут заставить посещать концерты народных и академических исполнителей.

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