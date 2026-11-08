 

Карл Третий, отказавшийся осуждать работорговлю, готов к тому, что карибские страны лишат его титула

08.11.2026, 14:19, Разное
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Букингемский дворец сообщил: король Карл Третий готов к тому, что часть стран Британского содружества наций провозгласят республику и лишат его титула главы государства после его речи на саммите содружества.

«Король и королевская семья готовы служить народам региона столько, сколько те будут этого желать. Но если они более этого не хотят, мы готовы к этому. Семья несет свою службу. Если этого не хотят, то уверен, что будет найдено приемлемое решение», – сообщил высокопоставленный советник короля.

Завершая девятидневное турне по Карибским островам выступлением в Антигуа и Барбуде, монарх отказался приносить извинения за трансатлантическую работорговлю, к возмущению лидеров многих стран, которые требуют не только извинений, но и репараций.

«Эта позорная страница истории наполняет мое сердце ужасом, а мою душу – самой глубокой печалью. Но история также учит нас, что зло не должно иметь последнего слова, что стойкость и мужество способны сообща преодолеть самую чудовищную несправедливость», – заявил король.

«Но мы не можем выбирать историю. Во всей своей сложности она оставлена нам в наследство предками, которых мы не знали. Это наследие сочетает как достижения, так и провалы, как добро, так и зло, творимое ими», – заявил монарх, призвав карибские страны к сотрудничеству.

Он также напомнил, что именно британский королевский флот сыграл ключевую роль в том, чтобы покончить с трансатлантической работорговлей.

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