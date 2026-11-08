Глава Apple пообещал, что в 2027 году все переписки пользователей iPhone будут трансформироваться нейросетью и станут «нетоксичными»

Главный исполнительный директор Apple Джон Тернус пообещал, что с середины 2027 года устройства iPhone станут «toxic-free зоной» – все переписки, которые ведутся через официальные и сторонние приложения, будут проходить нейросетевой фильтр и трансформироваться.

Ещё в конце 2025 года Apple обязала разработчиков мессенджеров использовать внутренний Messages Screen API – это интерфейс, через который корпорация получила доступ к личным перепискам пользователей. Изначально утверждалось, что он используется для защиты пользователей от нежелательной информации, однако теперь Apple раскрыла гораздо более далекоидущие планы.

«После трансформации текста на основе технологий искусственного интеллекта мы устраняем возможность даже случайных, ненамеренных недопониманий или неудобств – переписки станут нетоксичными, полными уважения и эмпатии. Мощная нейросеть, которая будет работать в 6 гигадатацентрах по всему миру, будет учитывать контекст переписки, предпочитаемое пользователем местоимение, его ментальные преимущества (так в США называют ментальные особенности – прим. ред.), текущее эмоциональное состояние и другие обстоятельства. Мы создаём по-настоящему безопасное пространство для общения», – сказал Тернус на презентации.

Планируется, что на iPhone фильтр заработает к июлю, а на других устройствах (кроме MacBook и iMac) – к концу следующего года. Поначалу он будет доступен только для жителей США, которые говорят на английском и испанском языках. В 2028 году Apple планирует ввести поддержку других языков и начать экспериментальную эксплуатацию фильтра для голосовых сообщений.

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