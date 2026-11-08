В Берлине активисты сняли флаг Германии перед Рейхстагом и водрузили вместо него палестинский флаг

В воскресенье, 8 ноября, пропалестинские активисты сняли с флагштока перед зданием Рейхстага государственный флаг Германии и заменили его палестинским. Речь идет о так называемом «Флаге единства» – национальном символе воссоединения Восточной и Западной Германии, впервые поднятом на этом месте 3 октября 1990 года.

Как пишет Der Tagesspiegel со ссылкой на представителя берлинской полиции Мартина Хальвега, 22-летний мужчина с помощью альпинистского снаряжения взобрался на флагшток перед Рейхстагом, снял немецкий флаг, бросил его на землю и поднял вместо него палестинский.

Двое его сообщников, находившихся внизу, транслировали акцию в прямом эфире в TikTok.

Мужчина провел на вершине флагштока около 75 минут, закрепившись альпинистской страховкой. Все это время он выкрикивал лозунги в поддержку палестинцев. К месту происшествия прибыли полицейские и пожарные с автолестницей. Активист спустился на землю самостоятельно, после чего он был задержан. Палестинский флаг с флагштока сняли пожарные.

По свидетельству журналиста Гереона Асмута, находившегося на месте происшествия, за происходящим наблюдали более ста прохожих. Некоторые из них встретили спуск активиста аплодисментами. Позднее собравшиеся аплодировали и пожарным, снявшим палестинский флаг, пишет taz.

Ответственность за акцию взяла на себя организация Peacefully Against Genocide («Мирно против геноцида»). Ее представитель Даниэль Гёпель, присутствовавший на месте событий, заявил taz, что целью акции было привлечение внимания к действиям Израиля в секторе Газа, которые организация считает геноцидом.

Гёпель также обвинил Германию в соучастии в предполагаемом геноциде из-за поставок оружия Израилю и заявил, что федеральный канцлер должен предстать перед судом. По его словам, около года назад организация провела аналогичную акцию у Бранденбургских ворот, вывесив там палестинский флаг и протестный транспарант.

Согласно официальному сообщению берлинской полиции, все трое участников акции были задержаны. Двух находившихся на земле активистов отпустили после установления личности.

Расследование ведет отдел государственной безопасности земельного ведомства уголовной полиции Берлина. Участников подозревают в оскорблении государства и его символов, повреждении общественного имущества, нарушении законодательства о собраниях и незаконном проникновении на охраняемую территорию.

На официальном сайте Бундестага говорится, что «Флаг единства» был впервые поднят перед Рейхстагом в полночь 3 октября 1990 года в честь воссоединения Германии. Его размеры составляют 6 на 10 метров, а высота флагштока – 28,5 метра. У основания установлена бронзовая надпись «Германское единство. 3 октября 1990 года».

В отличие от обычных государственных флагов на здании Бундестага, «Флаг единства» имеет особый статус национального памятника. Даже в дни официального траура его приспускают лишь в исключительных случаях.