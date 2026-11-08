Мэр Бат-Яма в ходе погони зачитал послу Ирана в ООН иск на 250 млн шекелей за разрушение города

Операцию поистине голливудского масштаба реализовал муниципалитет Бат-Яма, чтобы вручить представителям Ирана исковое заявление с требованием возместить городу ущерб, причиненный во время 12-дневной войны. Мэр Бат-Яма Цвика Брот лично гнался за иранским дипломатом по Манхэттану, но добился успеха и зачитал иск: теперь компенсации можно будет изъять из иранских средств в Израиле.

Как пишет INN, для вручения иска потребовалось два месяца подготовки: мэрия Бат-Яма установила на улицах Манхэттена неподалеку от штаб-квартиры ООН наблюдателей, которые следили за передвижениями иранских представителей. Мэр Бат-Яма Цвика Брот и его команда ожидали в офисном небоскребе, чтобы выйти в нужный момент.

Подготовка к вручению иска велась в координации с представителями правительства Израиля, структурами безопасности и представителями американской администрации. Команда заранее подготовила фотороботы высокопоставленных иранских дипломатов при ООН, собрала информацию об их передвижениях и составила карты маршрутов, которыми они обычно пользуются. Необходимо было застать иранского представителя в общественном месте и вручить ему исковое заявление, не входя на территорию иранского представительства.

После того как наблюдатели заметили одного из иранских представителей, выходившего из здания по пути в штаб-квартиру ООН, Брот и его сотрудники направились за ним к заранее определенному месту встречи. Когда представитель остановился на светофоре, к нему подошли члены команды, и Брот представился. Иранец пояснил, что является дипломатом и не имеет права вступать с ними в контакт, после чего попытался уйти.

Брот и его сотрудники продолжали следовать за ним по улицам Манхэттена в течение нескольких минут, пока не зачитали ему содержание искового заявления. По утверждению организаторов операции, тем самым была завершена процедура вручения документа, необходимая для продолжения судебного разбирательства.

Иск подготовила группа специалистов по международному праву под руководством организации «Шурат а-Дин». Основанием для иска стала иранская ракетная атака во время операции «Народ как лев», нанесшая тяжелый ущерб Бат-Яму. По данным муниципалитета, были повреждены 160 зданий, из которых 22 потребовали немедленного сноса. Девять человек погибли, 178 получили ранения, а тысячи людей остались без крыши над головой и нуждались во временном жилье.

Учитывая масштабы разрушений, Брот решил добиваться компенсации от Ирана через суд. Иск на сумму 250 миллионов шекелей был подан в окружной суд Иерусалима. Эта сумма отражает расходы муниципалитета, понесенные вследствие атаки, без учета ущерба здоровью и имуществу, который покрывается государством.

Иск основывается на положениях Закона об иммунитете иностранных государств, допускающего при определенных обстоятельствах подачу исков против иностранных государств за ущерб, причиненный на территории Израиля.

В организации «Шурат а-Дин» считают, что зачитывание искового заявления иранскому представителю позволяет продолжить судебное разбирательство, даже если тот отказался принять документ в руки. Согласно позиции организации, теперь у Ирана есть 60 дней для представления ответа. Если ответ не поступит, муниципалитет сможет ходатайствовать о вынесении судебного решения в отсутствие возражений ответчика.

Однако даже если суд вынесет решение в пользу муниципалитета, взыскание денежных средств потребует дополнительных юридических процедур.

Муниципалитет Бат-Яма рассматривает возможность взыскания средств, связанных с компанией КЦАА («Кав Цинор Эйлат – Ашкелон», нефтепровод Эйлат – Ашкелон). Речь идет о международном арбитражном разбирательстве, по итогам которого Израиль был обязан выплатить Ирану около 1,1 миллиарда долларов за его долю в проекте нефтепровода Эйлат – Ашкелон, созданном во времена правления шаха. Израиль не перечислил эту сумму из-за запрета на торговлю с вражеским государством.

В муниципалитете надеются, что в случае удовлетворения иска можно будет добиться перечисления части этих средств на восстановление Бат-Яма.