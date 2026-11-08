 

Власти Москвы продлили запрет на использование отечественных автомобилей в такси: «Не отвечают столичным стандартам комфорта и безопасности»

08.11.2026, 16:15, Разное
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Правительство Москвы продлило действие постановления №82-120 от 23.11.2021, устанавливающего запрет на использование автомобилей производства Российской Федерации в столичных службах такси.

Согласно выводам экспертизы, проведённой ещё летом, такие машины «не отвечают принятым в городе Москва стандартам комфорта и безопасности при оказании услуг пассажирских и грузопассажирских перевозок».

«Мы очень серьёзно относимся к качеству услуг, оказываемых горожанам, и поэтому срок действия постановления было решено продлить ещё на год, – заявили в городской комиссии по промышленной сертификации. – В то же время Москва продолжает сотрудничать с Российской Федерацией в сфере общественного транспорта – мы и дальше будем закупать электробусы КАМАЗ и вагоны ДМЗ».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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