 

«Мы поддерживаем ХАМАС» — 200 тысяч человек участвовали в пропалестинской демонстрации в Амстердаме

08.11.2026, 19:48, Разное
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В воскресенье, 8 ноября, в Амстердаме состоялась пропалестинская демонстрация, в которой, по оценке организаторов, приняли участие более 200 тысяч человек. Участники потребовали от правительства Нидерландов ужесточить политику в отношении Израиля, ввести экономические санкции и прекратить военное сотрудничество с еврейским государством.

Как пишет NOS, акция под названием «Красная линия» началась на Музейной площади, откуда демонстранты прошли маршем вокруг парка Вондела и вернулись к месту сбора. Многие участники были одеты в красное, несли палестинские флаги и плакаты с антиизраильскими лозунгами.

Организаторами демонстрации выступили Amnesty International, Oxfam Novib, Save the Children, PAX и другие общественные организации. Они обвинили Израиль в геноциде палестинцев и потребовали от правительства премьер-министра Роба Йеттена усилить политическое, экономическое и дипломатическое давление на Израиль.

По данным AT5, во время шествия были замечены и участники с плакатами в поддержку ХАМАСа, в том числе с надписью «Мы поддерживаем ХАМАС». На одном из плакатов группировку называли борцами за свободу.

На улице Овертом произошел инцидент с полицией. Сотрудники правоохранительных органов применили дубинки при задержании мужчины, который забрался на остановочный павильон и отказался спуститься. По данным AT5, были задержаны четыре человека.

Это четвертая акция движения «Красная линия» и одна из крупнейших пропалестинских демонстраций в истории Нидерландов. Предыдущая акция, состоявшаяся в Амстердаме в октябре 2025 года, собрала, по оценке организаторов, около 250 тысяч человек.

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