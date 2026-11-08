Церемония Дня памяти в Лондоне — король Карл, лидер ультраправых и рекордное число экс-премьеров

Король Карл Третий возглавил церемонию, посвященную Дню памяти павших в войнах. Он отмечается во второе воскресенье ноября, накануне Дня перемирия – годовщины 11 октября 1918 году, когда прекратились военные действия Первой Мировой войны.

Центром проведения церемонии стал расположенный в центре Лондона Кенотаф – символическое захоронение погибших в ходе Великой войны британских солдат. Перед монументом выстроились 10000 ветеранов военных конфликтов, в том числе12 участников Второй Мировой войны. Самой возрастной из них стала 103-летняя Энни Даплок.

В церемонии, которая началась в 11:00 с минуты молчания, приняли участие наследник престола Уильям, принц Уэльский, и Королевская принцесса Анна. Королева Камилла и Екатерина, принцесса Уэльская, наблюдали с балкона министерства иностранных дел.

Возложение венков собрало рекордное количество бывших премьер-министров – девять человек. Это отражает частую смену правительств Великобритании. Венки возложили и лидеры политических партий, представленных крупными фракциями в парламенте. Среди них впервые был глава ультраправой Reform UK Найджел Фарадж.