Отходы лесозаготовки как источник антиоксидантов: что показало сравнение трех хвойных пород

Хвойная древесная зелень — хвоя и мелкие ветки, которые остаются после лесозаготовки, — может быть не просто отходом, а полезным сырьём. К такому выводу пришли исследователи из Института химии Коми научного центра УрО РАН, сравнившие экстракты пихты, ели и сосны. Для получения образцов использовали экологически более безопасный эмульсионный метод: сырьё обрабатывали водно-щелочным раствором при умеренной температуре, без органических растворителей. Это важно и для природы, и для возможного практического применения.

В экстрактах определяли общее количество извлекаемых веществ, полифенолов и флавоноидов, а антиоксидантную активность оценивали лабораторным методом, сравнивая результат с действием аскорбиновой кислоты. Самым «богатым» по общей массе экстрактивных веществ оказался экстракт пихты — 9,44 г/л. Однако больше всего полифенолов и флавоноидов нашлось не в нём, а в экстракте ели: 0,382% и 0,341% соответственно. Именно еловый экстракт показал и наибольшую антиоксидантную активность. Получается, что больше экстракта — не всегда значит больше полезных фенольных соединений.

Отдельно проверили, как экстракты ведут себя при хранении. У образцов ели и сосны активность снижалась незначительно. А вот у пихты она падала заметно: примерно на 12% через месяц, на 35% через три месяца и на 40% через полгода. Одно из объяснений — богатство пихты легколетучими компонентами, которые могут улетучиваться или изменяться при хранении. Для практики это означает: если делать продукт на основе хвойного экстракта, еловый вариант выглядит более стабильным, а пихтовый, возможно, требует особых условий или более быстрого использования.

Авторы подчёркивают: хвойная зелень — возобновляемый источник природных антиоксидантов, и её переработка помогает одновременно решать проблему утилизации отходов лесозаготовок. Речь идёт о предварительных лабораторных результатах, а не о готовом лекарстве. Но они полезны для дальнейшего поиска биопрепаратов для фармакологии и других сфер. Главный практический вывод прост: ценность хвои определяется не только её количеством, но и химическим составом, а стабильность полезных свойств при хранении у разных пород заметно различается.

Исследование опубликовано в журнале «Химия растительного сырья»

Изображение на обложке: разработано Magnific