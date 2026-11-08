Трамп пригрозил уничтожить 38 мостов в Иране за час, если переговоры провалятся

Дональд Трамп заявил, что США не потребуется возобновлять нанесение широкомасштабных ударов по Ирану, если Тегеран согласится заключить соглашение на жестких условиях, выдвинутых Вашингтоном.

«Все зависит от того, подпишут ли они очень жесткое соглашение», – заявил американский президент в телефонном интервью телеканалу CNN, добавив, что готов вновь применить военную силу, если возникнет такая необходимость.

При этом Трамп сообщил, что США уже выбрали цели для возможных ударов по Ирану. По его словам, среди них 38 мостов, которые американские военные могут уничтожить за час.