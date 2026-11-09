В Филадельфии акция бойкота еврейских ресторанов привела к столкновениям с полицией, трое задержаны

В воскресенье, 8 ноября, в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) произошли столкновения между участниками антиизраильской акции и демонстрантами, пришедшими поддержать еврейские рестораны. В ходе беспорядков были задержаны три человека, двое полицейских получили легкие травмы.

Как пишет телеканал 6ABC, акция под названием Boycott Ride («Велопробег бойкота») была организована антиизраильской велосипедной группой Philly Bike On Your Left. Ее участники призвали бойкотировать шесть ресторанов и кафе, которые назвали «сионистскими заведениями». Среди них Goldie, Dizengoff и K’Far Cafe, принадлежащие ресторанной группе израильско-американского шеф-повара Майкла Соломонова. Организаторы обвинили владельцев заведений в поддержке Израиля.

В ответ сотни жителей Филадельфии и других городов пришли поддержать рестораны, ставшие объектами бойкота. Перед заведениями выстроились длинные очереди. Участники встречных демонстраций размахивали израильскими флагами. Полиция пыталась разделить противоборствующие группы, однако избежать столкновений не удалось. Среди задержанных – 17-летний подросток, подозреваемый в нападении на полицейского, женщина, подозреваемая в нападении, и мужчина, задержанный за нарушение общественного порядка.

Акция прошла накануне годовщины Хрустальной ночи – организованных нацистами массовых еврейских погромов 9-10 ноября 1938 года. Это обстоятельство вызвало особенно резкую критику. Организаторы заявили, что дата была выбрана случайно, и отвергли обвинения в антисемитизме.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и мэр Филадельфии Шерелл Паркер осудили бойкот. «Выделять предприятия только потому, что их владельцы евреи, неприемлемо, и этому нет места в нашем городе», – сказала Паркер. Еврейская федерация Большой Филадельфии поблагодарила жителей за массовую поддержку ресторанов и местной еврейской общины.

По данным The Philadelphia Inquirer, организаторы акции утверждают, что протест был направлен против политической позиции владельцев ресторанов, а не против их еврейского происхождения. Они анонсировали еще одну аналогичную акцию на следующее воскресенье.