Хорошо сидим, или Как унитаз стал частью нашей жизни

Всегда ли вещи, само собой разумеющиеся, доступны каждому? Нет сомнений, что современный туалет является великим техническим и бытовым достижением человечества. А о том, как появилось и усовершенствовалось это благо цивилизации, вы узнаете из нашего материала.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году во всем мире 57% населения, или 4,6 миллиарда человек, пользовались безопасными услугами санитарии, то есть туалетами. Из них 33%, или 2,7 миллиарда, были обеспечены частными ватерклозетами, подключенными к канализационным сетям, в которых происходит обработка сточных вод, а 21%, или 1,7 миллиарда, располагали приспособлениями, позволяющими утилизировать отходы жизнедеятельности на месте. В то же время относительно современных уборных не имели более 1,5 миллиардов человек, из которых 419 миллионов были вынуждены справлять нужду практически так же, как наши первобытные предки.

Древний санузел: кирпич и дерево

О том, что отправлять свои естественные надобности лучше в отдельном месте и в более-менее комфортных условиях, а результаты пребывания там не накапливать рядом с жилищами, а отводить их подальше, люди задумались еще в глубокой древности, с появлением первых крупных поселений, а особенно — с возникновением городов.

Самые ранние из обнаруженных на сегодняшний день специально оборудованных туалетов насчитывают около 5000 лет. Они найдены археологами на Оркнейских островах, расположенных у побережья Шотландии. Эти отхожие места представляли собой углубления в каменных стенах домов, откуда нечистоты попадали в канавы или ямы. Немного позднее, но в том же III тысячелетии до н. э., более сложная и передовая для своего времени система санитарии уже существовала в крупных городах долины Инда, одним из которых был Мохенджо-Даро. Там в общегородскую дренажную систему сбрасывались отходы из туалетов, находившихся на нижних этажах жилищ у внешней стены и оснащавшихся ящиками из кирпича с деревянными сиденьями.

Туалет в Мохенджо-Даро. Изображение: Aakashaliraza, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons; Harappan Archaeology

Кирпичные или каменные «унитазы» были распространены у более-менее состоятельных людей по всему Древнему миру. Они либо использовались автономно, либо каким-то образом соединялись с канализацией, причем первые явно лидировали. Во время раскопок в Телль-эль-Амарне, городе фараона Эхнатона, построенном в XIV веке до н. э., были открыты и туалетные комнаты богатых домов, находившиеся позади ванных и выбеленные известью. В них стояли кирпичные ящики с сиденьем, выполненным из известняковой плиты и снабженные отверстием посередине. Ящики эти были наполненные песком, который необходимо было периодически вычищать. А в одном из погребений в Фивах того же времени был найден переносной деревянный стульчак, под который ставили глиняный горшок. Нечистоты сбрасывали в открытые дренажные каналы, которые несли свои воды в Нил. А разливы реки в свою очередь дополнительно очищали и эти каналы.

Латрины, форики и Большая клоака: как были устроены туалеты в Древнем Риме

Настоящий прорыв в туалетном деле совершили древние римляне, создав передовую по тем временам систему канализации. Крупные города империи были густонаселенными. Например, в Риме периода его расцвета насчитывался примерно миллион жителей. Поскольку один человек «производит» в день около полукилограмма фекалий, то с сотнями тонн естественных отходов в мегаполисе надо было что-то делать.

Переняв у греков и этрусков технологию устройства канализации, римляне усовершенствовали ее и увеличили до размеров огромного по тем временам города. Около 600 года до н. э. в столице начали создавать систему, самая внушительная часть которой была названа Cloaca maxima, т.е. Большая клоака. Название это было дано в честь римской богини Клоацины, т.е. Чистильщицы. Имя богини, в свою очередь, происходило от латинского слова cluo — «очистка», «чистить». Cloaca maxima, представляющая собой извилистый туннель из бетона и камня, имела крепкие сводчатые перекрытия, а по ее самым широким и высоким местам могла бы проехать груженная сеном повозка. В клоаку, куда для улучшения работы направляли воду по акведукам, сливалась, среди всего прочего, вода из городских терм, или бань, и нечистоты из туалетов.

Вид на Cloaca maxima. Рим, 1814г. Изображение: National Gallery of Art, Washington

Вилла состоятельного человека не обходилась без латрины (прим. ред.: по-латыни – latrina, от латинского слова «lavatrina», обозначающего ванную, баню или сточный желоб). При этом латрина не всегда была напрямую соединена с городской канализационной системой, откуда зловоние и паразиты легко могли проникнуть в жилище. Отходы жизнедеятельности, как правило, сначала попадали в выгребные ямы, устроенные на участках и очищавшиеся нанятыми ассенизаторами – stercorraii. «Унитазы» в богатых римских домах, как правило, представляли собой мраморные «троны» с установленными под ними ночными вазами, которые выносили слуги.

Поскольку позволить себе частные туалеты могли далеко не все граждане, то, чтобы ходить по более-менее чистым улицам, римские власти и меценаты строили и содержали общественные туалеты. Их конструкция была заимствована римлянами у греков, впервые устроивших городские уборные в местах большого скопления людей, прежде всего на агорах — центральных площадях. Греческий туалет в подобных местах выглядел как длинная каменная скамья с отверстиями, под которой шел желоб с проточной водой. Римская уборная, латрина или форика, по-латыни forica, ждала посетителей при банях, откуда заодно использовали воду для смыва нечистот, при театрах, рынках и так далее.

В форики заходили, как правило, мужчины. Все посетители сидели в одном помещении без всяких перегородок. Мраморные скамьи, которые шли вдоль стен, имели два отверстия: одно предназначалось непосредственно для сидения над ним, второе, спереди, для подтирания. Деликатные места мыли при помощи морской губки, насаженной на палочку и называвшейся терсорий, который смачивали в воде, бежавшей по специальному желобку вдоль скамьи. О гигиене тогда имели слабое представление, поэтому один-два терсория использовались всеми посетителями.

Изображения: Fubar Obfusco; Meritxell Guasch/Dvdgmz, CC BY-SA 3.0; Dickson. Herdemerten

( Hannibal21 ), CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Система удаления нечистот была продумана лучше: под общим сиденьем проходил еще один желоб с проточной водой из акведука, смывавшей испражнения, которые уносились по системе труб в коллекторы – те самые клоаки. Большая клоака существует и сейчас и даже отчасти функционирует, но после падения Римской империи сложившаяся там система канализации была разрушена, и подобная ей еще долго не появлялась. В большинстве европейских городов современную канализацию начали прокладывать лишь в XIX столетии.

«Разговор на вонючую тему»: как появился первый сливной унитаз

Первый в истории сливной унитаз, который еще так не назывался, придумал и соорудил человек, находившийся в ссылке. Во второй половине 1580-х — начале 1590-х годов Джон Харингтон, поэт и крестник английской королевы Елизаветы I, проводил время в своем поместье, куда был отправлен за фривольные, хотя и талантливые стихи. Решив привести в порядок родовое гнездо, Харингтон задумал оборудовать в нем и комнату для уединения, но не простую, а с модерновым нужником.

Изучив опыт предшественников и учтя их ошибки, Харингтон разработал устройство, включавшее в себя водонепроницаемую овальную чашу и расположенный над ней бачок, в который вода для слива набиралась из цистерны. При нажатии рычага в чашу подавалась вода, открывался клапан в нижней части унитаза, и нечистоты смывались через это отверстие. По преданию, «трон» Харингтона настолько понравился Елизавете, посетившей опального поэта, что она повелела установить в своей резиденции в Ричмонде точно такой же.

Однако детище талантливого изобретателя не получило дальнейшего распространения: знать заботилась о гигиене тела не больше простолюдинов, централизованной канализации в английских городах тогда не существовало, а вода стоила дорого. К тому же у харингтоновского устройства обнаружилась одна тревожная особенность. Дело в том, что унитаз, кроме всего прочего, должен был препятствовать распространению неприятного запаха, но этот «мерзкий вонючка», как выразился в своем сочинении сам автор, почему-то все равно распространялся.

Проблему разрешил двести лет спустя, в 1770-х годах, английский часовщик, органных дел мастер и создатель морских приборов Александр Камминг (Каммингз). Он придумал изогнутый в виде лежащей буквы S сифон, соединяющий унитаз с канализационной трубой. В получившемся гидрозатворе, функционировавшем по принципу сообщающихся сосудов, постоянно находилась вода, препятствуя попаданию запаха из канализации в помещение. Кроме того, в изогнутом колене трубы оставались случайно упавшие в унитаз предметы, которые можно было оттуда достать. Также Камминг соединил два механизма — набора воды и смыва, которые отныне можно было приводить в действие, один раз потянув за ручку. В 1775 году инженер получил патент на смывной унитаз, названный им «Water Closet». То есть в этом году данное замечательное изобретение отмечает свой 250-летний юбилей.

Патент на смывной унитаз А. Камминга. Изображение: The National Archives

Установкой ватерклозетов Камминга занимался в Лондоне английский изобретатель, один из основоположников гидротехники Джозеф Брама, который заменил неплотно закрывавший дно чаши скользящий клапан на откидную заслонку, обеспечивавшую герметичность емкости. Еще одно усовершенствование в конструкцию унитаза внес английский специалист по сантехнике Томас Крэппер, модифицировав S-образный сифон, который имел свойство засоряться, а вода в нем — высыхать, в более надежный U-образный, и разработал поплавковый механизм наполнения сливного бачка. Поплавок в виде шара, или шаровой клапан, установленный на соединенный с водопроводом рычаг, в зависимости от уровня воды поднимался и опускался. В момент, когда бачок наполнялся и поплавок находился на самом высоком уровне, рычаг перекрывал подачу воды и предотвращал ее перелив.

Но на изобретениях Крэппера мысль инженеров-сантехников не остановилась. Начиная с 1870-х годов и до начала XX века английский производитель керамики Томас Твайфорд выпустил несколько серий смывных унитазов, уже не металлических, как у Крэппера, а фаянсовых: главная особенность этого материала заключалась в том, что изделия из него лучше мылись. Твайфорд постоянно привносил что-то новое в свои модели, но все их отличала одна главная особенность: если в вариантах, которые разработчики представляли раньше, чаша и поддон выполнялись раздельными, то теперь они объединились, и получилась своего рода ваза на ножке. И хотя Твайфорд не был первым, кто стал выпускать цельные ватерклозеты на пьедестале — скорее всего, первенство принадлежит инженеру-сантехнику Джорджу Дженнингсу — он сделал их производство массовым, а модели разнообразными, в зависимости от потребностей покупателей. В 1884 году главное сантехническое изделие человечества получило свое современное название — Unitas, от латинского слова «единство».

Ватерклозет, Англия. 1870 г. Изображение: Wellcome Collection

«Деньги не пахнут»: когда туалеты стали платными

Платные общественные туалеты появились еще в Древнем Риме при императоре Тите Флавии Веспасиане-старшем, правившем в 69-79 годах. Стремясь пополнить порядком оскудевшую из-за гражданской войны казну, Веспасиан ввел туалетный налог, который назвали «мочевым», и за посещение публичного сортира стали брать плату. Нововведение якобы удивило императорского сына, о чем древнеримский писатель и историк Гай Светоний Транквилл писал в своем сочинении «Жизнь двенадцати цезарей»: «Тит упрекал отца, что и нужники он обложил налогом; тот взял монету из первой прибыли, поднес к его носу и спросил, воняет ли она. “Нет”, — ответил Тит. “А ведь это деньги с мочи”, — сказал Веспасиан». Отсюда, по легенде, возникло крылатое выражение «деньги не пахнут».

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Но взимание денег за посещение общественной уборной вошло в обиход значительно позднее — в XIX столетии. Поводом послужила Всемирная выставка, проходившая в Лондоне в 1851 году, на которой демонстрировали уже упомянутое изобретение Джорджа Дженнингса. В сам туалет можно было попасть, только опустив в прорезь монету в один пенни.

О том, что после: от гусят до газет

В сатирическом романе французского писателя XVI века Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» отец главного героя в детстве никак не мог найти идеальное средство гигиены для использования после туалета, пока не остановился на том, что «лучшая в мире подтирка — это пушистый гусенок». Рабле, конечно, едко шутил, но обозначенная писателем проблема подтирки оставалась актуальной на протяжении столетий.

Первыми, кто придумал подходящее и по сию пору наиболее распространенное средство для поддержания интимной гигиены, были китайцы. Изобретатели бумаги использовали ее не только для нанесения текста, но и после посещения отхожего места. Туалетная бумага нашла себе применение в Китае уже к концу VI века. Со временем ее производство значительно расширилось и перешагнуло границы страны. В XIX столетии в разных странах «папир» для сортира выпускали в виде пачек отдельных листов, а в 1870-х годах, после того, как придумали бумажные рулоны с перфорацией на месте отрыва, этот способ начали применять и в производстве туалетной бумаги. Из экономии или из-за дефицита многие люди во всем мире пользовались для тех же целей газетными и журнальными листами. Как-то раз, идя навстречу «пожеланиям трудящихся», американский фермерский журнал выпустил очередной номер необычным: страницы в нем были пробиты дырочками для подвешивания к держателю или просто гвоздику в туалете.

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Между тем, производители постоянно старались увеличить объем выпускаемой туалетной бумаги и улучшить ее качество. Со временем появилась многослойная и даже увлажненная туалетная бумага. Бумажные концерны озаботились и состоянием санитарного оборудования и канализационных сетей, а поэтому уже в новом тысячелетии наладили выпуск водорастворимой туалетной бумаги и бумаги со смываемой втулкой.

Вокруг золотого унитаза

«Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира», — писал Владимир Ильич Ульянов (Ленин) в своей работе 1921 года «О значении золота теперь и после полной победы социализма». Ленин имел в виду спокойное отношение к драгоценному металлу, который не должен быть кумиром победившего пролетариата. Однако годы спустя один китаец, вдохновленный ленинскими словами, воспринял их как руководство к действию. Лам Сай-Винг еще в юности мечтал разбогатеть, и когда это ему удалось, устроил в 2001 году при своем магазине эксклюзивных ювелирных изделий в Гонконге необычную комнату с ванной и унитазами. В помещении все — сантехническое оборудование, ершики, мусорные корзины, отделка и другие элементы — было выполнено из чистого золота, а потолок еще и украшен вставками из драгоценных камней. Обустройство «золотого уголка» обошлось успешному торговцу ювелирными изделиями почти в 5 миллионов долларов. Увы, пользоваться сияющей красотой по прямому назначению запрещено: заплатив 20 долларов, можно лишь присесть одетым на один из двух драгоценных унитазов и почувствовать себя миллионером с причудами. Санитарное заведение Лама Сай-Винга считается самым дорогим платным туалетом в мире.

Автор текста Ирина Кравченко

Изображение на обложке: Freepik

#Археологические находки#Древний Рим