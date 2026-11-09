 

Трамп об Айзенкоте — «Его взгляды очень похожи на взгляды Нетаниягу»

09.11.2026, 6:18, Разное
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Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал решение президента Израиля Ицхака Герцога поручить формирование нового правительства председателю партии «Яшар» Гади Айзенкоту. По словам Трампа, политические позиции Айзенкота и действующего премьер-министра Биньямина Нетаниягу во многом совпадают.

«Они очень похожи с точки зрения своей политики и взглядов. Айзенкот говорил обо мне очень хорошие вещи. Он говорит, что любит Трампа. Но я не знаю, я не следил за тем, что там происходит. Очевидно, что между ним и Биби Нетаниягу идет борьба. Посмотрим, что будет. У них очень похожие взгляды. Оба решительно поддерживают то, что я делаю», – заявил американский президент журналистам перед вылетом из Флориды в Вашингтон.

Как сообщает The Times of Israel, Трамп воздержался от выражения предпочтения одному из двух израильских политиков. Перед выборами в Кнессет, состоявшимися 27 октября, он открыто поддерживал Нетаниягу, заявляя, что именно тот является необходимым США партнером.

Напомним, что 8 ноября президент Израиля Ицхак Герцог поручил Гади Айзенкоту сформировать новое правительство. В ходе консультаций кандидатуру Айзенкота поддержали фракции, располагающие 67 мандатами, тогда как Нетаниягу получил рекомендации 46 депутатов. У Айзенкота есть 28 дней на формирование коалиции. При необходимости этот срок может быть продлен на 14 дней.

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