Трамп об Айзенкоте — «Его взгляды очень похожи на взгляды Нетаниягу»

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал решение президента Израиля Ицхака Герцога поручить формирование нового правительства председателю партии «Яшар» Гади Айзенкоту. По словам Трампа, политические позиции Айзенкота и действующего премьер-министра Биньямина Нетаниягу во многом совпадают.

«Они очень похожи с точки зрения своей политики и взглядов. Айзенкот говорил обо мне очень хорошие вещи. Он говорит, что любит Трампа. Но я не знаю, я не следил за тем, что там происходит. Очевидно, что между ним и Биби Нетаниягу идет борьба. Посмотрим, что будет. У них очень похожие взгляды. Оба решительно поддерживают то, что я делаю», – заявил американский президент журналистам перед вылетом из Флориды в Вашингтон.

Как сообщает The Times of Israel, Трамп воздержался от выражения предпочтения одному из двух израильских политиков. Перед выборами в Кнессет, состоявшимися 27 октября, он открыто поддерживал Нетаниягу, заявляя, что именно тот является необходимым США партнером.

Напомним, что 8 ноября президент Израиля Ицхак Герцог поручил Гади Айзенкоту сформировать новое правительство. В ходе консультаций кандидатуру Айзенкота поддержали фракции, располагающие 67 мандатами, тогда как Нетаниягу получил рекомендации 46 депутатов. У Айзенкота есть 28 дней на формирование коалиции. При необходимости этот срок может быть продлен на 14 дней.