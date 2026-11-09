 

Joby Aviation тестирует аэротакси в небе Флориды

09.11.2026, 8:04, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

Авиационная компания Joby Aviation проводит тестовые полеты электроаэротакси в небе Флориды в рамках пилотной программы eIPP по интеграции аппаратов eVTOL в воздушное пространство. Программа призвана оценить возможность встраивания таких летательных аппаратов в существующую инфраструктуру — в том числе, в работу аэропортов и систем управления движением.

Один из маршрутов повторяет исторический путь первой коммерческой авиакомпании 1914 года — между Санкт‑Петербургом и воздушной гаванью Тампы. В будущем планируется сообщение с портом Космического центра Дж. Кеннеди. Кроме того, в Орландо планируется задействовать вертипорт у терминала C — он должен связать аэротакси с наземным транспортом.

Флорида — один из восьми штатов‑участников программы: штат развивает сеть воздушных магистралей, тестирует технологии на полигоне SunTrax и поддерживает развитие инфраструктуры законодательно. В демонстрациях участвуют аппараты Joby и BETA Technologies.

Сейчас Joby приближается к завершающему этапу сертификации самолета S4 в FAA — это необходимое условие для коммерческих перевозок. Аппарат рассчитан на перевозку пилота и 4 пассажиров, может вертикально взлетать, садиться и переходить в полет с помощью крыльев. Текущие полеты не предвещают скорый запуск сервиса, но являются проверкой процедур, инфраструктуры и совместимости eVTOL с обычной авиацией.Источник &#8212 Interesting engineering

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

09.11 / Ученые МАДИ разработали математический алгоритм для точного прогноза долговечности дорог и сейсмостойкости мостов

09.11 / Создан биосовместимый композит, который генерирует электричество при изменении температуры

09.11 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1720-й день войны

09.11 / Ученые выявили различия в характере вулканизма двух областей Венеры

09.11 / Рубио — «Мы не близки к прорыву в переговорах с Ираном, его требования абсурдны»

09.11 / Трамп об Айзенкоте — «Его взгляды очень похожи на взгляды Нетаниягу»

09.11 / В Филадельфии акция бойкота еврейских ресторанов привела к столкновениям с полицией, трое задержаны

09.11 / «Следующий Элвис не возьмет в руки гитару» — наследники Пресли и издатели Эминема судятся с Suno, пока миллионы людей просто слушают свои собственные песни

09.11 / Хорошо сидим, или Как унитаз стал частью нашей жизни

09.11 / Стеклопластик для авиации: российские ученые выяснили, при каком режиме он лучше сохраняет прочность в жаре

Политика конфиденциальности / GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике