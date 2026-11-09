Joby Aviation тестирует аэротакси в небе Флориды

Авиационная компания Joby Aviation проводит тестовые полеты электроаэротакси в небе Флориды в рамках пилотной программы eIPP по интеграции аппаратов eVTOL в воздушное пространство. Программа призвана оценить возможность встраивания таких летательных аппаратов в существующую инфраструктуру — в том числе, в работу аэропортов и систем управления движением.

Один из маршрутов повторяет исторический путь первой коммерческой авиакомпании 1914 года — между Санкт‑Петербургом и воздушной гаванью Тампы. В будущем планируется сообщение с портом Космического центра Дж. Кеннеди. Кроме того, в Орландо планируется задействовать вертипорт у терминала C — он должен связать аэротакси с наземным транспортом.

Флорида — один из восьми штатов‑участников программы: штат развивает сеть воздушных магистралей, тестирует технологии на полигоне SunTrax и поддерживает развитие инфраструктуры законодательно. В демонстрациях участвуют аппараты Joby и BETA Technologies.

Сейчас Joby приближается к завершающему этапу сертификации самолета S4 в FAA — это необходимое условие для коммерческих перевозок. Аппарат рассчитан на перевозку пилота и 4 пассажиров, может вертикально взлетать, садиться и переходить в полет с помощью крыльев. Текущие полеты не предвещают скорый запуск сервиса, но являются проверкой процедур, инфраструктуры и совместимости eVTOL с обычной авиацией.Источник — Interesting engineering