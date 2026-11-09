 

В Эстонии приравняют подвалы и погребы к бункерам и передадут их в госуправление

09.11.2026, 9:15, Разное
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В эстонском уезде Ида-Вирумаа на границе с Россией планируется ввести особый порядок управления бункерами, которые будут построены в рамках Балтийской оборонительной зоны. Согласно инициативе, приоритет при размещении в укрытиях будет зависеть от того, на чьей земле находится конкретное сооружение.

«Наша задача – обеспечить эффективное использование сооружений. Нельзя допустить, чтобы в случае угрозы люди собрались у бункера, но не смогли попасть внутрь из-за неурегулированного вопроса собственности», – пояснили в ведомстве.

Ранее министр обороны Эстонии Мартин Херем сообщил, что в уезде планируется установить около 150 бункеров, из которых 100 разместятся на государственных землях, а ещё 50 – на муниципальных и частных участках. В связи с этим местные власти решили заранее урегулировать вопросы собственности, доступа и ответственности за содержание оборонительных сооружений.

В случае если бункер будет построен на частном участке, его владелец сможет сохранить право пользования сооружением, но только в мирное время. Местные власти оставляют за собой право временно, но бессрочно передать любой построенный бункер в муниципальное управление. Кроме того, к бункерам приравняют уже существующие подвалы и погребы.

В министерстве обороны подчеркнули, что строительство бункеров должно сопровождаться формированием единого реестра защитных сооружений. В нём будут указаны вместимость каждого объекта, его техническое состояние, собственник земли и порядок допуска граждан.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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