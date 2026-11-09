Ученые выявили соединение, которое убивает устойчивые к химиотерапии раковые клетки

Исследователи из Индии выявили химическое соединение SPK17, способное провоцировать саморазрушение клеток глиобластомы за счет критического накопления дефектов в их генетическом коде.

В здоровой биологической системе белок TTK выполняет роль предохранителя. При обнаружении поломок в цепочке ДНК он ставит деление клетки на паузу, чтобы та успела устранить неполадки. Злокачественные образования научились использовать этот защитный механизм для собственного спасения. Новый агент SPK17 ингибирует работу данного белка. Лишенные контроля, раковые клетки с поврежденным геномом вынуждены продолжать цикл деления. Хаос в ДНК нарастает, и в итоге биологическая система опухоли уничтожает саму себя.

В ходе тестов in vitro вещество продемонстрировало высокую результативность, особенно в отношении тех штаммов глиобластомы, которые не поддаются воздействию темозоломида. SPK17 вызвало сигнал апоптоза (программируемой гибели), который оказался мощнее стандартного препарата примерно в восемь раз, при этом требуя меньшей дозировки. Параллельно был изучен родственный агент — SPK17b. Он не только способствует накоплению токсичных элементов внутри клетки, но и блокирует у выживших единиц способность к инвазии, то есть лишает их возможности внедряться в здоровые ткани.

Эксперты подчеркивают, что глиобластома остается одной из самых сложных мишеней в онкологии именно из-за резистентности к существующим протоколам химиотерапии. Разработка индийских биологов потенциально позволяет обойти этот барьер.

На текущем этапе изыскания ограничены манипуляциями с клеточными культурами. Для перехода к клиническому применению исследователям еще предстоит подтвердить терапевтическую эффективность и отсутствие критических побочных эффектов при воздействии на живой организм.

Результаты работы опубликованы в Journal of Biological Chemistry.

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