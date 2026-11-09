 

ВСУ — ночью перехвачены 276 БПЛА. МО РФ — сбиты 430 БПЛА, атакован крупный НПЗ

09.11.2026, 8:18, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 9 ноября 2026 года российские военные выпустили по Украине 317 ударных БПЛА (из них – 105 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 276 беспилотников (в том числе 81 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 31 локациях и падения обломков в 9 локациях. Причинен ущерб в Полтавской области, есть пострадавшие. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 9 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 430 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Крыма. В частности, атакован нефтеперерабатывающий завод Киришинефтеоргсинтез. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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