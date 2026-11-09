Террорист, убивший шесть человек в Кракове, умер в больнице. Новые подробности расследования

В понедельник, 9 ноября, в больнице Кракова скончался 24-летний Михал Оксиньский, совершивший массовое убийство в историческом центре города 7 ноября. Информацию о его смерти подтвердила полиция Малопольского воеводства. Как пишет KR24, террорист получил тяжелые ранения в перестрелке с полицейскими, перенес несколько операций и с момента госпитализации находился в критическом состоянии.

По данным LoveKraków, смерть наступила около 4:30 утра в университетской больнице Кракова. Следователи так и не смогли его допросить или официально предъявить обвинения.

Напомним, днем 7 ноября Михал Оксиньский въехал на автомобиле на Главную рыночную площадь Кракова и открыл беспорядочную стрельбу по прохожим. Затем он продолжил стрелять на прилегающих улицах, в том числе обстрелял трамвай. Полицейские вступили с ним в перестрелку и тяжело ранили. Двое сотрудников полиции получили огнестрельные ранения.

Жертвами нападения стали шесть человек – четыре женщины и двое мужчин. Среди погибших четверо граждан Польши, житель Великобритании и жительница Австрии. Еще 15 человек получили ранения. Среди пострадавших – граждане Польши, Великобритании, Австрии, Германии, Португалии и России.

В ходе расследования в семейном доме нападавшего в городе Островец-Свентокшиский были обнаружены тела трех человек, родственников террориста: 53-летнего отца, 52-летней матери и 21-летней сестры Магдалены Оксиньской, студентки Краковской академии искусств. Все трое, по предварительным данным, были убиты выстрелами из огнестрельного оружия. Следствие установило связь между этими убийствами и нападением в Кракове. Прокуратура считает, что оба преступления совершил один человек.

На местах преступлений, в автомобиле нападавшего и его семейном доме обнаружены в общей сложности 11 единиц огнестрельного оружия. Известно, что Оксиньский имел разрешение на оружие и состоял в стрелковом клубе. При этом, по данным польских властей, он не проходил военную службу и ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Государственная прокуратура Польши квалифицировала массовое убийство в Кракове как преступление террористического характера. Министр внутренних дел Марчин Кервиньский сообщил, что предварительные результаты расследования указывают на радикальные ультраправые взгляды нападавшего. Однако его мотивы до сих пор окончательно не установлены, сведений о принадлежности к какой-либо террористической организации нет.

Польские следователи продолжают изучать записи камер наблюдения, электронные устройства и другие материалы, изъятые в ходе обысков. Смерть подозреваемого лишила следствие возможности получить его показания, однако расследование обстоятельств массового убийства продолжается.

В Польше 8 и 9 ноября объявлены днями национального траура. На Главной рыночной площади Кракова жители возлагают цветы и зажигают свечи в память о погибших.