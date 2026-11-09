Смешались в кучу кони, люди: в Эльзасе обнаружены захоронения воинов и лошадей V века

На востоке Франции, в живописном Эльзасе близ города Кольмар, развернулась настоящая историческая драма. В местечке Хорбург-Вир, где сейчас планируют строить жилые дома, археологи из Национального института превентивной археологии (INRAP) наткнулись на уникальное кладбище V века. Эта находка стала машиной времени, позволившей заглянуть в эпоху, когда Великая Римская империя уже трещала по швам, а на ее границах решалась судьба Европы.

История этого места началась задолго до прихода воинов. Еще в I веке здесь кипела жизнь галло-римского поселения: стояли каменные дома, тянулись дороги, работали печи. Но к V веку идиллия рухнула. Римская власть ослабла, и на эти плодородные земли пришли германские племена. Старое поселение пришло в упадок, а на его окраине возник некрополь, рассказывающий суровую историю перехода власти.

В центре внимания оказались две мужские могилы. Это были не просто воины, а люди высокого статуса. Их сопровождали мечи-скрамасаксы, копья-ангоны (любимое оружие ранних германцев) и щиты. Но главным сокровищем стали детали: элементы одежды и оружия, украшенные сложнейшей перегородчатой эмалью, золотом, серебром и кроваво-красными гранатами. Такой уровень мастерства и стоимость материалов говорят о том, что здесь покоились вожди или очень богатые дружинники.

Рядом с ними нашли и женские захоронения. Покойных дам сопровождали изящные серебряные броши в виде птиц, массивные позолоченные фибулы, которыми застегивали плащи, и костяные гребни. Это показывает, что статус в этом обществе имели не только мужчины-воины.

Особый трепет вызывают два конских захоронения. Животные были погребены в полной упряжи прямо на территории кладбища. Для германских племен конь был не просто транспортом, а символом статуса, верным другом и проводником в иной мир.

Антропологи, изучив кости, восстановили картину последних дней этих людей. Следы старых переломов говорят о бурной жизни, а незажившие рубцы от клинков на костях двух мужчин указывают на то, что они погибли в бою. Это не просто кладбище — это свидетельство локальной войны или набега в период Великого переселения.

Исследователи отмечают, что подобные памятники в Эльзасе — огромная редкость. Находка в Хорбург-Вире — это редкое окно в мир алеманнов и других германцев, которые в V веке активно заселяли эти территории. Она доказывает, что смена власти не всегда была похожа на выжженную пустыню: здесь сохранялась преемственность, смешивались римские традиции и варварская роскошь.

Сейчас находка датируется примерно 550–575 годами нашей эры. Впереди ученых ждет кропотливая работа: каждый кусочек эмали и каждая бусина будут изучены, чтобы точнее понять, кем были эти люди — местными жителями, принявшими новые порядки, или пришлыми завоевателями, решившими остаться на этой земле навсегда.

Изображение: разработано Мagnific.