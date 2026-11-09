Трамп заявил, что предложение главе UFC стать пресс-секретарем Белого дома было шуткой

Президент США Дональд Трамп заявил, что пошутил, когда предложил генеральному директору Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома. Об этом он сообщил журналистам вечером 8 ноября перед вылетом из Флориды в Вашингтон.

«Я вам скажу, я просто пошутил. Но Дэйне понравилась эта идея. Он отличный парень, и с ним никто не стал бы особо связываться», – заявил Трамп. По словам президента, шутливый характер предложения должен был быть очевиден, поскольку он предложил Уайту взять с собой в Белый дом известных бойцов UFC в качестве помощников.

В субботу Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social сообщение о том, что предложил Уайту должность пресс-секретаря. В числе предполагаемых помощников он назвал Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева, Джастина Гейтджи, Даниэля Кормье, Аманду Нуньес и Кайлу Харрисон. По словам президента, бойцы должны были защищать администрацию от «безумных левых».

Сам Уайт разместил в социальных сетях изображение, на котором стоит за трибуной в зале для брифингов Белого дома, сопроводив его подписью «Переходим к следующей главе». Это вызвало предположения о возможном назначении. Однако Трамп пояснил, что запланированная на понедельник, 9 ноября, встреча с главой UFC посвящена другим вопросам.

Как сообщает Reuters, должность пресс-секретаря Белого дома остается вакантной после ухода Кэти Захарии, проработавшей всего пять дней. Ранее, в августе, этот пост покинула Кэролайн Левитт. Уайт является давним сторонником Трампа и выступал на съездах Республиканской партии в 2016, 2020 и 2024 годах.