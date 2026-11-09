 

У побережья Калифорнии рыбаки спасли упавшего за борт пианиста круизного лайнера

09.11.2026, 10:18, Разное
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Калифорнийские рыбаки спасли в 20 милях от побережья этого штата пианиста, который работал на одном из круизных судов Royal Carribean и по неизвестной причине оказался за бортом. Мужчина продержался на поверхности океана девять часов.

Шон Нортон и Грант Баррет возвращались 6 ноября с утренней рыбалки рядом с островом Санта-Каталина. Они увидели барахтающегося в воде человека. «Мы подошли поближе, остановили его и затащили в лодку. Он только и мог сказать, что «спасибо, я думал, что утону», – рассказал Шон.

Позже спасенный, имя которого не называется, рассказал, что ему 37 лет и он работает пианистом на 14-палубном лайнере Ovation of the Seas, который шел из Лонг-Бич в мексиканскую Энсенаду. Рыбаки передали его береговой охране. Причина, по которой он упал за борт, устанавливается.

Royal Carribean сообщила, что оказывает пострадавшему всю необходимую поддержку, и попросила уважать его приватность.

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