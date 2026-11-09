Почему же космос молчит? Тех ли собеседников мы ищем?

Почему среди миллиардов звезд и планет мы до сих пор не обнаружили убедительных свидетельств существования внеземных цивилизаций? Возможно, дело не в том, что мы одиноки во Вселенной, а в том, что ищем совсем не тех собеседников. Именно такую необычную гипотезу предлагает писатель Александр Жар в научно-фантастическом романе «Ошибка эволюции», связывая загадку молчания космоса с будущим искусственного интеллекта и появлением новых форм разума.

Эта загадка известна как парадокс Ферми. За миллиарды лет существования Вселенной некоторые цивилизации могли опередить человечество на миллионы лет. Но где они? Почему мы не слышим их сигналов?

Представляя себе внеземную цивилизацию, мы часто воображаем существ, которые строят радиотелескопы, отправляют сообщения и надеются однажды услышать ответ. Но что, если биологический разум — лишь промежуточная ступень развития?

В романе рассматривается идея, согласно которой высокоразвитая цивилизация рано или поздно создает искусственный интеллект, способный объединить ее знания, технологии и информационные системы. Постепенно такой ИИ может превратиться в самостоятельную электронную личность планетарного масштаба — своего рода мозг цивилизации.

При этом людям вовсе не обязательно исчезать или превращаться в придатки машин. Они могут продолжать жить, работать, любить и заниматься привычными делами. Просто у самого общества появляется собственное «я», существующее независимо от отдельных его представителей.

И здесь возникает любопытное следствие. Между посланием к далекой звезде и ответом на него могут пройти тысячи лет — многие человеческие поколения. Но для электронного разума, способного существовать миллиарды лет, пока светит его звезда, такое ожидание может занимать столь же малую долю жизни, как для человека несколько минут.

Возможно, именно подобные сверхразумы и являются главными участниками межзвездного общения. Они могут обмениваться информацией на протяжении тысячелетий, не испытывая необходимости торопиться. Более того, их сообщения могут быть устроены настолько непривычным для нас образом, что человечество попросту не распознает в них попытки установить контакт.

Разумеется, все это пока остается гипотезой, а не установленной научной картиной мира. Однако она заставляет взглянуть на парадокс Ферми под другим углом. Возможно, космос вовсе не молчит. Просто мы еще не научились слушать его настоящих обитателей.

Именно эти вопросы становятся частью научно-фантастического романа «Ошибка эволюции». Через историю первого контакта, приключения героев и появление электронной личности автор предлагает читателю поразмышлять о будущем человечества, природе сознания и месте разумной жизни во Вселенной.

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