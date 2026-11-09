Иллюзия пользы. Почему ломтик сливочного масла никогда не заменит зеленое яблоко — мнение врача

Спорный тезис о превосходстве сливочного масла над фруктами выдвинул в ходе недавнего интервью врач Александр Шишонин. Однако, как рассказала «Газете.Ru» Нурия Дианова — диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», проводить параллели между этими продуктами некорректно. Эксперт отметила, что отказ от яблок в пользу молочного жира спровоцирует резкий недостаток пищевых волокон и веществ, противостоящих окислению клеток.

По характеристике специалиста, сливочное масло представляет собой жировую эмульсию, где доля жира достигает 80%. В его составе присутствуют бутират, поддерживающий микрофлору, и витамины групп A, E, K2. При этом более половины состава занимают насыщенные липиды и холестерин. Актуальные исследования гласят, что умеренная доза масла не бьет по сердечно-сосудистой системе, если она вытесняет рафинированный сахар и белую муку.

Но ситуация меняется, если источником калорий становится животный жир вместо полиненасыщенных кислот. Фрукты же — это в первую очередь структурированная вода, два типа клетчатки, простые сахара и обширный набор минералов вроде калия и магния. Именно калий во фруктовой мякоти способствует эвакуации избытков соли, что ведет к нормализации артериального давления.

Специалист подчеркнула, что ценность продукта диктует пищевой ансамбль. Так, добавление небольшого количества качественного масла к тушеным корнеплодам выступает катализатором для усвоения каротиноидов.

В качестве оптимального выбора для ежедневного рациона диетолог выделила растительные спреды на базе подсолнечника или оливы с добавлением фитостеролов. Данные компоненты активно способствуют снижению концентрации липопротеинов низкой плотности. При подборе источника липидов приоритет стоит отдавать ненасыщенным структурам. К ним относятся масло оливы первого отжима, плоды авокадо, ореховые смеси и сорта рыбы с высоким содержанием природного жира.

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