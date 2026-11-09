Таурин защищает от возрастного воспаления – но делает это неожиданным способом

Ученые из Йельской школы медицины подтвердили способность таурина снижать угрозу возрастного воспаления — но пока не готовы рекомендовать его для использования в лечебных целях. По той причине, что изучение механизма этого явления только началось и неизвестного пока еще слишком много. Но уже сейчас понятно, что регулировка уровня данной аминокислоты в организме способна повысить шансы на здоровое старение и долголетие.

У человека два вида иммунитета, врожденный и адаптивный. Второй формируется по мере знакомства организма с разными возбудителями и работает только против уже изученных угроз, а первый по умолчанию отвечает на все виды атак. Основным инструментом борьбы служит воспалительная реакция, однако по мере старения организма система распознавания угроз начинает давать сбои. Результатом этого становится возрастное воспаление, когда из-за ложного срабатывания иммунной системы воспаление превращается в хроническое явление.

Ученые обратили внимание на то, что с возрастом уровень таурина начинает расти, но иногда может драматически падать – как раз при возникновении возрастного воспаления. Виной тому инфламмасома NLRP3, чья активность обратно связана с уровнем таурина. Когда в ходе экспериментов выращенные в лаборатории макрофаги специально атаковали бактериальными токсинами, уровень таурина падал на 80%, а активность NLRP3 зашкаливала, что порождало обширные воспалительные процессы.

Затем ученые начали искусственно повышать уровень таурина и увидели снижение активности NLRP3, а с ней и воспалительных процессов. То есть, организм уже содержит механизм регуляции этого возрастного недуга, остается только научиться его использовать. Самый простой способ – поддерживать высокий уровень таурина, например, включением в рацион морепродуктов. Однако есть и риски, так как нельзя бездумно блокировать воспалительные процессы и мешать организму бороться с угрозами.Источник — Yale School of Medicine