 

В Польше начались первые военные учения по обеспечению мира в Украине

09.11.2026, 11:18, Разное
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В Польше 9 ноября начались первые учения «коалиции желающих». 2800 военнослужащих из 11 европейских стран отрабатывают меры по поддержке Украины, если между ней и Россией будет заключено соглашение.

Руководить учениями будут Франция и Великобритания. Министерства обороны этих стран сообщили, что учения Exercise Koalicja 2026 призваны проверить пути обеспечения долгосрочного мира после того, как закончится война. Тренировочную базу предоставит Польша.

Основные силы, 1500 военнослужащих, направит Франция. Она задействует разведывательные БПЛА и системы борьбы с дронами. Второй по численности контингент – британский, 300 солдат. Среди участников – Германия, Бельгия, Эстония, Литва, Нидерланды, Польша, Испания и Швеция.

Согласно британским источникам, будут отрабатываться дислокация войск и переброска гуманитарных ресурсов, таких как топливо и продовольствие. Ранее сообщалось, что ВВС отработают обеспечение безопасности воздушного пространства.

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