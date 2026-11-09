Лидер демократов в Конгрессе США поддержал импичмент министра обороны Хегсета

Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис, который, как ожидается, в январе 2027 года будет избран спикером Конгресса, заявил, что окажет твердую поддержку импичменту министра обороны Пита Хегсета.

«Он злоупотреблял полномочиями, подрывал национальную безопасность США и сыграл ключевую роль в бездумной и дорогостоящей войне против Ирана – войне, которой можно было избежать. Хегсет должен уйти», – заявил он.

Заканчивающий свою каденцию конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Томас Масси, противник президента США Дональда Трампа, сообщил, что намерен инициировать процесс импичмента уже 10 ноября. В частности, министр обвиняется в том, что вел войну против Ирана без санкции Конгресса.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп намерен сделать Хегсета «козлом отпущения» за войну в Иране. Однако в интервью программе «60 минут» Трамп заявил: «Они хотят объявить ему импичмент. Это несправедливо. Он выиграл две войны – в Венесуэле и Иране».