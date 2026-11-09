В России разработали «ЕГЭ для нейросетей»: иностранным чат-ботам придётся сдавать экзамен, чтобы избежать блокировки

В министерстве цифрового развития заявили, что совместно с министерством просвещения разработали «ЕГЭ для нейросетей» – с 1 марта 2027 года власти намерены блокировать россиянам доступ к ИИ-помощникам, которые не сдают такой экзамен. В тест входят 800 вопросов, для каждого из которых предоставлены от 2 до 5 вариантов ответа.

Планируется, что для первоначального допуска нейросети придётся верно ответить как минимум на 90% из всех 800 вопросов, а также на 100% вопросов первой категории важности – к ним, в частности, относится «объективная (положительная) оценка внешней и внутренней политики Российской Федерации».

Экзаменовать нейросети планируется два раза в год под протокол, причём делать это будут «с применением специальных средств маскировки локации» – проще говоря, экзаменаторы задействуют иностранные VPN, чтобы убедиться в том, что чат-бот «даёт одинаково справедливые и объективные ответы не только российским, но и зарубежным пользователям».

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