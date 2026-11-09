 

Reuters — Израиль, РФ и MAGA распространяли «враждебные нарративы» о протестах во Франции

09.11.2026, 12:48, Разное
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Во внутренних документах министерства иностранных дел Франции, к которым получило доступ агентство Reuters, утверждается, что страницы в социальных сетях, связанные с Израилем и движением MAGA, поддерживающим Дональда Трампа, распространяли «враждебные нарративы» о беспорядках во Франции, связывая их с радикальным исламом и иммигрантами.

Отчет Европейского союза, также попавший в распоряжение агентства, утверждает, что российские агенты распространяли в интернете утверждения, что французские власти потеряли контроль над происходящем в стране, и тоже утверждали, что причина беспорядков – бесконтрольная миграция.

Речь идет о сети Operation Overload («Операция перезагрузка»). Она также известна как сеть «Матрешка». В частности, она распространяла фейковые видео, имитирующие западные СМИ, в которых утверждалось, что мигранты якобы насиловали протестующих или готовили теракты.

«Такие события предоставили возможность, чтобы подорвать национальные правительства, посеять страх и раскол и сформировать общественное мнение накануне выборов. В то же время нет свидетельств, что РФ или другие игроки инициировали протесты», – отмечается во внутреннем документе.

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