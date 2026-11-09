Более ранний отход ко сну поможет сбросить вес без дополнительных усилий

Специалисты из Колледжа сестринского дела имени Рори Майерса при Нью-Йоркском университете пришли к выводу, что на общее улучшение здоровья влияет не только продолжительность сна, но и время его начала. Как минимум, если приучить себя ложиться спать пораньше, можно похудеть в пассивном режиме – немного, но зато без каких-либо дополнительных действий. В ходе наблюдений выявились такие показатели: каждый час сдвига времени отхода ко сну влево позволяет сбросить до 0,6 кг веса примерно за 8 недель.

Такие выводы были сделаны в качестве побочного эффекта в более масштабном проекте по переучиванию людей среднего и старшего возраста, которые находятся в преддиабетном состоянии. Это лишний вес, малоподвижный образ жизни, повышенные давление и уровень глюкозы – такое состояние наблюдается у подавляющего большинства горожан. Лечить их еще рано, да и толком не от чего, поэтому усилия надо сосредоточить на изменении образа жизни. А проект как раз и посвящен поиску практических решений в этом направлении, адаптации известных методов.

Одним из аспектов программы стало обучение правильному сну — в частности, людей научили тому, как быстро расслабляться и засыпать. Это привело к тому, что они стали ложиться спать раньше, перестали тратить время попусту или ворочаться в раздумьях. Общее время сна не сильно изменилось, но сама возможность лечь и полноценно отдохнуть тогда, когда надо, а не как получится, позитивно сказалась на самочувствии. Плюс повысилась работоспособность – отдохнувшие люди сразу принимались за дело и успевали сделать больше полезного в течение дня, чем раньше.

Как отмечают авторы исследования, у этого явления нет медицинских или биологических предпосылок, все сводится именно к распределению времени, распорядку дня. Те, кто долго откладывают сон, с большей вероятностью успеют проголодаться и устроят себе незапланированный перекус. Вместо этого они будут получать полноценный завтрак, который дает энергию именно тогда, когда она нужна – для работы днем. Также, люди меньше времени проводят под искусственным освещением и успевают сделать больше полезных дел, что снижает уровень стресса и улучшает настроение.Источник — NYU Rory Meyers College of Nursing