Hero Devices уместила полноценный компьютер внутри клавиатуры

Разработчики из Hero Devices предлагают превратить планшет, который у вас уже есть, в полноценный компьютер с Windows — с помощью тонкой клавиатуры, вместившей всю его начинку. Внутри есть трекпад, а снаружи устройство почти неотличимо от нижней половины ноутбука. Логика проста: если в поездку вы берете и планшет, и ноутбук, вы платите за два экрана и таскаете оба. Hero Keyboard претендует на роль недостающей половины такого набора, и у нее есть пара трюков, чтобы решение не казалось костылем.

Внутри клавиатура с трекпадом несет чип Core Ultra 5 125H с 14 ядрами и рабочими частотами до 4,5 ГГц, 16 Гб ОЗУ на модулях LPDDR5 и «твердотельник» объемом 512 Гб. Винчестер стоит за съемной нижней панелью на 8 стандартных винтах, так что память можно расширить позже.

Девайс толщиной 11,8 мм весит 720 г, оснащен подсветкой кнопок, точным трекпадом и отдельной клавишей Copilot. Портов 8, включая USB-C, USB-A и Ethernet, а выводить изображение устройство может на 2 дисплея с разрешением до 4K при 60 Гц. Батарея рассчитана на 9 часов работы, а зарядное устройство USB-C на 100 Вт идет в комплекте. Для подключения к планшетам и телефонам служит проводной канал USB-C под названием Hero Port — по словам компании, он дает видео без задержек и не зависит от Wi-Fi.

Hero Keyboard Founders Edition стоит $999. Прием предзаказов открылся 20 октября, а ограниченная первая партия должна отправиться в Северную Америку до конца года. Hero Devices позиционирует клавиатуру как портативный «мозг» для любого экрана. Ее можно подключить к монитору на рабочем столе, к телевизору ради игры на диване или к паре AR-очков.Источник — Hero Devices