Российские банки начали выдавать целевые кредиты на приобретение красной икры к новогоднему столу

Ведущие отечественные банки анонсировали появление нового вида кредитования – целевых займов на приобретение деликатесов. Теперь желающие порадовать себя и своих близких изысканными продуктами смогут оформить потребительский кредит прямо в магазине.

«Мы начали с красной икры, которая рекордно выросла в цене из-за чего теперь не все могут её позволить. Но какой новогодний стол без этого деликатеса? Теперь граждане смогут полакомиться уже в этом году, а заплатить за всё уже в следующем», – сказал замглавы ВТБ Иосиф Гольдштейн.

По данным «Ведомостей», банкиры неформально договорились установить максимальную процентную ставку по «икорным кредитам» в размере 45% годовых. Кроме красной и чёрной икры, на эти средства можно приобрести крабов, красную рыбу, хамон, импортные сыры и фуа-гра.

«Полный список продуктов будет опубликован в самое ближайшее время, а во всех магазинах-партнёрах мы планируем разместить информационные стенды. Оформить займ можно просто на месте, для этого потребуется только паспорт. Процедура простая, так что справятся даже пенсионеры», – пообещал Гольдштейн.

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