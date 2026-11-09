Сердце, которое чинит себя: новое лечение способствует восстановлению повреждений после инфаркта миокарда

Взрослое сердце человека не умеет восстанавливаться. После инфаркта оно теряет до миллиарда клеток сердечной мышцы, и на месте погибшей ткани остается рубец. Со временем это приводит к сердечной недостаточности — состоянию, которое сегодня лечат только симптоматически, но не обращают вспять. Исследователи из Кембриджского университета под руководством Кэтрин Уилсон предложили подход, который потенциально меняет правила игры: они научили сердце мыши заново запускать деление собственных клеток с помощью временной мРНК-терапии.

Ключ к решению оказался неожиданным. Еще в 2020 году лаборатория Уилсон показала, что белок Мус, известный как один из главных онкогенов, в сердце практически не работает. В печени или легких его активация вызывает бурное размножение клеток, а в сердечной мышце — почти ничего. Причина крылась в нехватке второго белка, Cyclin T1: без него Мус связывается с ДНК, но не может запустить транскрипцию нужных генов . Когда исследователи добавили Cyclin T1 вместе с Мус, клетки сердца начали делиться.

Новая работа, опубликованная в Nature Cardiovascular Research, переводит этот эксперимент в терапевтическую плоскость. Вместо генетической модификации, которая оставляет постоянный след, ученые использовали модифицированную мРНК. Она доставляет в клетки сердца временную инструкцию для синтеза Myc и Cyclin T1. Эффект локализован и краткосрочен, что принципиально важно: длительная активация онкогена грозила бы неконтролируемым ростом.

После моделируемого инфаркта мышам вводили эту терапию, и результат оценивали с помощью эхокардиографии — метода, знакомого каждому, кто видел УЗИ беременных. Сердце опытной группы сокращалось сильнее, а объем крови, выбрасываемой за одно сокращение, оказался примерно на десять процентов выше, чем у контрольных животных. Улучшение сохранялось через 28 дней и через 12 недель, а побочных эффектов не зафиксировали.

Десять процентов могут показаться скромной цифрой, но в кардиологии это существенно. Даже небольшой прирост фракции выброса связан со снижением смертности и лучшей переносимостью повседневных нагрузок. При этом речь идет не о замене погибших клеток стволовыми, а о пробуждении собственных кардиомиоцитов — подход, который обходит этические и иммунологические сложности клеточной терапии.

Однако до клиники далеко. Эксперимент проведен на мышах, и хотя физиология грызунов во многом сходна с человеческой, сердце мыши бьется в десять раз быстрее, а метаболизм отличается. Следующий этап — испытания на более крупных животных, где нужно подтвердить и безопасность, и эффективность. Особое внимание уделяют риску: Myc — мощный онкоген, и даже кратковременная активация требует доказательств того, что она не запускает опухолевый процесс.

Тем не менее, концепция выглядит элегантно. Вместо того чтобы бороться с последствиями инфаркта, исследователи пытаются восстановить то, что считалось безвозвратно утраченным. Уилсон называет это «святым Граалем кардиологов» — заставить взрослое сердце вспомнить, как оно росло в утробе матери. Пока это только мыши, но направление задано.

Результаты работы опубликованы в журнале Nature Cardiovascular Research.

Изображение: разработано Мagnific.