Bloomberg: Кремль планирует сделать Меланию Трамп следующим президентом США

Агентство Bloomberg опубликовало результаты журналистского расследования, посвящённого тайным контактам первой леди США Мелании Трамп и «высших кремлёвских чиновников».

«У нас есть неопровержимые доказательства, что госпожа Трамп была ещё в 1988 году завербована КГБ и с тех пор служит интересам Москвы. Ей предстоит сыграть ключевую роль в очередной операции русских», – пишет издание.

По информации Bloomberg, в следующем году «действующие в интересах Москвы сенаторы и члены палаты представителей» примут поправки в конституцию США, которые разрешат баллотироваться в президенты рождённым за пределами страны гражданам.

После этого Мелания Трамп объявит о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2028 года от Республиканской партии.

«Поддержку ей окажет вся российская медиаимперия и весьма вероятно, что у Москвы получится снова. Также в плане есть назначить Меланию послом США в ООН, создать ей образ в СМИ как борца за экологию и может быть даже вернуть ей девичью фамилию после возможного развода с Трампом», – утверждает обозреватель Bloomberg.

—