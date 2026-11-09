Золото старше пирамид: как в Европе были обнаружены самые древние в мире сокровища

Это открытие началось с того, что экскаваторщик Райчо Маринов копал траншею под телефонный кабель в западной промзоне Варны, болгарского города на Черном море. На глубине около полутора метров он наткнулся на золотые предметы. То, что начиналось как строительная помеха, обернулось одним из крупнейших археологических открытий XX века: Варненским энеолитическим некрополем, возраст которого оценивают примерно в 6500 лет.

Первая находка была сделана еще в 1972 году, и за десятилетия раскопок здесь нашли более 300 захоронений, датируемых 4600–4350 годами до нашей эры. Золотых артефактов — свыше трех тысяч, общим весом больше шести килограммов. Это самое раннее достоверно датированное крупное собрание обработанного золота в мире. Для сравнения: египетские пирамиды появятся на свет лишь через тысячу с лишним лет.

Распределение сокровищ оказалось поразительно неравномерным. Золото обнаружили только в 62 погребальных комплексах из трехсот с лишним. Причем более пяти килограммов из шести сконцентрировались всего в четырех могилах . Остальные захоронения довольствовались медными орудиями, кремневыми лезвиями, керамикой и бусами из средиземноморских раковин Spondylus.

Самая впечатляющая — могила 43. В ней покоился мужчина старше шестидесяти лет, и вместе с ним — около полутора килограммов золотых изделий. Треть всех сокровищ некрополя пришлась на одного человека . Среди предметов — ожерелья, браслеты, серьги, подвески, золотые диски, когда-то нашитые на одежду, топор с золотой обмоткой на рукояти и уникальный золотой футляр, назначение которого до сих пор вызывает споры. Археологи предполагают, что этот человек мог быть не просто вождем, а мастером-ювелиром: владение ремеслом в ту эпоху означало доступ к сакральному знанию.

Но не меньше вопросов вызывают могилы без тел. В нескольких богатейших захоронениях человеческих скелетов не оказалось вовсе — только тщательно разложенные золотые украшения и предметы, символически обозначавшие фигуру умершего. Такие погребения называют кенотафами. Они могли служить данью памяти людям, погибшим вдали от дома, или выполнять ритуальную функцию, смысл которой утрачен.

Золото в Варне было не просто украшением. Его наличие или отсутствие в могиле маркировало социальный статус, а концентрация в руках немногих говорила о том, что общество уже расслоилось. По словам сотрудников Варненского археологического музея, некрополь иллюстрирует начальную стадию формирования классового общества — прототип социальной и политической структуры, которая позже разовьется в цивилизации.

Жители Варны не были изолированы. Средиземноморские раковины Spondylus в захоронениях указывают на торговые связи с удаленными регионами. Медные изделия говорят о развитой металлургии: руда поступала из месторождений в горах Странджа и Средна-Гора, за сотни километров от побережья. Золото, вероятно, тоже обрабатывали на месте, но сырье могло быть привозным. Это общество входило в сложную экономическую сеть за столетия до первых пирамид.

С 2021 года раскопки некрополя возобновились после тридцатилетнего перерыва. Новые находки — символические погребения, массивные медные орудия, костяная человеческая фигурка — продолжают пополнять коллекцию.

Вопрос, на который пока нет ответа: почему обработка золота возникла именно здесь, на западном берегу Черного моря, за тысячи лет до аналогичных достижений в Египте и Месопотамии? Возможно, ответ кроется в сочетании горнодобывающих инноваций, металлургических навыков и дальних торговых путей, пересекшихся в одном месте и в одно время. Варна остается напоминанием: сложные иерархии и роскошь появились в Европе раньше, чем мы привыкли думать.

Изображение: разработано Мagnific.