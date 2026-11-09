 

За антиправительственную пропаганду в 1917 году Басманный суд запретил газету «Правда»

09.11.2026, 16:15, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

Басманный суд Москвы полностью удовлетворил иск общественной организации «Русская соборность» и запретил выпуск и распространение на территории Российской Федерации «Правды», печатного органа КПРФ.

Как было установлено в ходе разбирательства, в 1917 году именно на страницах главной большевистской газеты велась антиправительственная пропаганда, которая подрывала авторитет власти и разжигала межсословную рознь.

«Коммунисты начали Гражданскую войну и погубили миллионы русских людей, поэтому мы и настаивали на полном запрете их рупора. Бог даст, скоро мы полностью искореним всю красную сволоту в нашей стране», – сказал глава «Русской соборности» Гамлет Лероян.

Лидер КПРФ назвал решение Басманного суда «очередным актом пещерного акнтикоммунизма» и пообещал обжаловать вердикт. Пока же главная коммунистическая газета страны будет выходить под заглавием «Панорама». 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

09.11 / Кристалл размером с волос: как вулканологи научились читать «показания» магмы

09.11 / Hero Devices уместила полноценный компьютер внутри клавиатуры

09.11 / Сердце, которое чинит себя: новое лечение способствует восстановлению повреждений после инфаркта миокарда

09.11 / Российские банки начали выдавать целевые кредиты на приобретение красной икры к новогоднему столу

09.11 / В Камышевахе идентифицированы 30 из 55 жертв, спасатели работают под ударами российских БПЛА

09.11 / Тайна пятен на иконе XVI века: ученые нашли виновника. Как химия красок решает судьбу живописи

09.11 / Более ранний отход ко сну поможет сбросить вес без дополнительных усилий

09.11 / Reuters — Израиль, РФ и MAGA распространяли «враждебные нарративы» о протестах во Франции

09.11 / Тихий убийца мегаполисов: новый вид паразита обнаружен прямо на улицах города

09.11 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1720-й день войны

Политика конфиденциальности / GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике