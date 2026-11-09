За антиправительственную пропаганду в 1917 году Басманный суд запретил газету «Правда»

Басманный суд Москвы полностью удовлетворил иск общественной организации «Русская соборность» и запретил выпуск и распространение на территории Российской Федерации «Правды», печатного органа КПРФ.

Как было установлено в ходе разбирательства, в 1917 году именно на страницах главной большевистской газеты велась антиправительственная пропаганда, которая подрывала авторитет власти и разжигала межсословную рознь.

«Коммунисты начали Гражданскую войну и погубили миллионы русских людей, поэтому мы и настаивали на полном запрете их рупора. Бог даст, скоро мы полностью искореним всю красную сволоту в нашей стране», – сказал глава «Русской соборности» Гамлет Лероян.

Лидер КПРФ назвал решение Басманного суда «очередным актом пещерного акнтикоммунизма» и пообещал обжаловать вердикт. Пока же главная коммунистическая газета страны будет выходить под заглавием «Панорама».

—