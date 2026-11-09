Трио вместо дуэта. В сотрудничестве науки и образования участвует искусственный интеллект

В течение нескольких дней в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Санкт-Петербурга проходила Неделя науки и профессионального образования. Одновременно работали Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон, Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке» и XXX юбилейный Международный форум-выставка «Российский промышленник». В мероприятиях приняли участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, президент РСПП Александр Шохин, вице-губернаторы Санкт-Петербурга Владимир Княгинин и Кирилл Поляков, руководители вузов, научных организаций и промышленных предприятий. Активным участником деловой программы всех трех событий стало Санкт-Петербургское отделение РАН.

Работу конгресса открыло пленарное заседание «Роль человеческого капитала в обеспечении научно-технологического развития России». Модератором выступил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин. Участники обсуждали развитие образования и привлечение молодых специалистов в науку.

Вице-президент РАН, председатель СПбО РАН академик Андрей Рудской рассказал о деятельности отделения, которое за три года стало связующим звеном между наукой, властью и реальным сектором экономики. Подписаны соглашения с органами госуправления, промышленными объединениями, научными центрами и крупнейшими компаниями. Среди партнеров — ПАО «Газпром», НИЦ «Курчатовский институт», правительства Ленинградской и Вологодской областей, Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, Ассоциация промышленных предприятий Санкт-Петербурга. По словам Андрея Ивановича, задача отделения — научно-методическое сопровождение организаций для максимально эффективной реализации программ научно-технологического развития страны. Особо он подчеркнул значение партнерских связей университетов с ведущими предприятиями.

О трансформации современной медицины и подготовке кадров для нее говорил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова академик Евгений Шляхто. Он подчеркнул необходимость перехода к концепции «Медицина 4.0», а также важность пациент-ориентированного подхода, учитывающего весь спектр сопутствующих заболеваний. По его словам, уже сегодня специалисты, чрезмерно полагающиеся на искусственный интеллект, рискуют утратить собственные профессиональные компетенции, что ставит перед системой образования принципиально новые задачи.

Развитие искусственного интеллекта стало одной из центральных тем обсуждений Санкт-Петербургского международного научно-образовательного салона. Выступая на торжественной церемонии его открытия, А. Рудской отметил, что нынешнее время дает возможность выстроить систему среднего профессионального и высшего образования, отвечающую запросам общества и молодежи, а стремительное развитие ИИ требует пересмотра нынешней модели преподавания.

— На смену традиционному дуэту лектора и студента приходит трио: профессор — искусственный интеллект — студент. Преподаватель призван выступать в роли архитектора образовательного процесса, наставника и путеводителя, который помогает учащемуся не потеряться в море информации, а получить именно те знания, которые необходимы ему в профессии, — подчеркнул А. Рудской.

Разговор продолжился на круглом столе «Правовое регулирование использования искусственного интеллекта в научно-образовательном пространстве СНГ». Участники обсудили приоритеты модельного законотворчества МПА СНГ, гармонизацию правовых подходов государств Содружества и предложения по единым рамкам применения ИИ в науке и образовании.

Участников ХХХ юбилейного форума-выставки «Российский промышленник» от имени губернатора Санкт-Петербурга приветствовал вице-губернатор Кирилл Поляков. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов обозначил главный ориентир отрасли: «Сегодня перед нами стоит общая стратегическая задача по достижению технологического лидерства». По его словам, речь идет не только о замещении импортных решений, но и о создании собственных передовых технологий. А. Рудской стал участником пленарного заседания «Промышленность: координаты-2030» — объединенного заседания форума и Координационного совета по промышленности Минпромторга России совместно с РСПП, где обсуждались стратегические ориентиры развития отечественной промышленности до 2030 года.

Подробности — в репортаже Светланы Беляевой «Академия на связи» в очередном номере газеты «Поиск».