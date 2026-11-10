Великобритания проведёт двухсуточный общенациональный блэкаут ради демонстрации российской угрозы

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм подписал указ о национальном блэкауте, который состоится 11-12 ноября. На двое суток по всей стране будет полностью отключено электричество, а вместе с ним прекратится работа аэропортов, вокзалов, общественного транспорта и полиции.

По словам главы правительства, такие меры необходимы, чтобы британцы «более серьёзно отнеслись к российской угрозе» и потенциальному нападению на Великобританию.

«Британцы недостаточно хорошо осознают все последствия возможного противостояния с агрессором, – заявил Бернэм во время выступления с трибуны парламента. – Поэтому мы продемонстрируем людям ту версию развития событий, которая будет наиболее приближена к реальности. После окончания учений мы все выйдем сильнее и мотивированнее, а враг поймёт, что не стоит с нами шутить»

Сам глава правительства после заседания взял отпуск на месяц и полетел на отдых. Так же поступили и все депутаты парламента. В британском кабмине уточнили, что электричество может не вернуться и после запланированной даты завершения учений. В этом случае гражданам следует дожидаться новых рекомендаций от Бернэма и парламентариев.

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