 

Великобритания проведёт двухсуточный общенациональный блэкаут ради демонстрации российской угрозы

10.11.2026, 15:15, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм подписал указ о национальном блэкауте, который состоится 11-12 ноября. На двое суток по всей стране будет полностью отключено электричество, а вместе с ним прекратится работа аэропортов, вокзалов, общественного транспорта и полиции.

По словам главы правительства, такие меры необходимы, чтобы британцы «более серьёзно отнеслись к российской угрозе» и потенциальному нападению на Великобританию.

«Британцы недостаточно хорошо осознают все последствия возможного противостояния с агрессором, – заявил Бернэм во время выступления с трибуны парламента. – Поэтому мы продемонстрируем людям ту версию развития событий, которая будет наиболее приближена к реальности. После окончания учений мы все выйдем сильнее и мотивированнее, а враг поймёт, что не стоит с нами шутить»

Сам глава правительства после заседания взял отпуск на месяц и полетел на отдых. Так же поступили и все депутаты парламента. В британском кабмине уточнили, что электричество может не вернуться и после запланированной даты завершения учений. В этом случае гражданам следует дожидаться новых рекомендаций от Бернэма и парламентариев.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

10.11 / Финикийцы или португальцы: кто первым обогнул Африку и открыл путь на Восток

10.11 / Вместо антибиотиков: пробиотики в крахмальном носителе упростят лечение кишечных расстройств у телят

10.11 / Лавров — на учениях в Польше ЕС отрабатывает защиту «нацистского киевского режима»

10.11 / Квантовый прорыв: как одиночные фотоны заменили сложные системы в вычислениях

10.11 / В Эстонии признан борцом против советской власти наемный убийца «Киллер Мясник»

10.11 / Модульная система TobenONE добавит ноутбуку три дополнительных дисплея

10.11 / Столкновение десятков автомобилей в Болгарии, более десяти погибших

10.11 / Роботы для освоения Марса. Сибирские специалисты создают автономную систему будущего

10.11 / Учительница из Харькова, задержанная в Крыму, умерла в СИЗО Владикавказа

10.11 / В России введут лицензии на потребление спиртного

Политика конфиденциальности / GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике