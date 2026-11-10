 

Роботы для освоения Марса. Сибирские специалисты создают автономную систему будущего

10.11.2026, 13:33, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

Специалисты Новосибирского государственного университета (НГУ) при поддержке регионального отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) разработали проект многоцелевой роботизированной платформы для Красной планеты. Концепция под рабочим названием «МАРС» (многоагентная автономная робототехническая система) предполагает использование симбиоза трех различных типов машин: человекоподобного механизма, четвероногого аппарата (по типу собаки) и летающего модуля в форме птицы. Главная цель — наладить слаженную работу этой группы для выполнения задач по освоению планеты. О деталях инициативы ТАСС рассказали в пресс-службе ВОИР.

На текущем этапе коллектив программистов и инженеров сосредоточен на написании софта и создании алгоритмов навигации. Машины должны уметь ориентироваться в пространстве и координировать действия друг с другом без прямого управления с Земли. Для проверки гипотез уже подготовлен макет марсианского ландшафта. Как можно увидеть на предоставленных кадрах, испытательный стенд включает в себя скалистые выступы, неровности почвы, впадины и даже искусственный проход, имитирующий вход в пещеру.

В перспективе авторы намерены собрать полноценный лабораторный стенд с прототипами устройств и макетом жилого модуля. Инициатива, в которой также задействованы эксперты из НГТУ, СГУГиТ и студии «Мосфильм», курируется молодыми учеными НГУ.

Студент механико-математического факультета НГУ Николай Яковлев пояснил, что команда искала ответ на вопрос эффективной колонизации. По его словам, наиболее жизнеспособным сценарием выглядит полная автономия технических систем.

Ранее, в августе, на форуме «Технопром» руководитель новосибирского ВОИР Юрий Фендик сообщал, что алгоритмы для марсианской базы уже отрабатываются на имеющихся учебных образцах. Конечная цель — передать машинам функции жизнеобеспечения. В их задачи войдет извлечение водных ресурсов и агрокультурное производство. Размещение базы планируется в каньонах, где природные условия мягче, что позволит снизить зависимость колонии от поставок с Земли.

Изображение: разработано Мagnific.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

10.11 / Лавров — на учениях в Польше ЕС отрабатывает защиту «нацистского киевского режима»

10.11 / Квантовый прорыв: как одиночные фотоны заменили сложные системы в вычислениях

10.11 / В Эстонии признан борцом против советской власти наемный убийца «Киллер Мясник»

10.11 / Модульная система TobenONE добавит ноутбуку три дополнительных дисплея

10.11 / Столкновение десятков автомобилей в Болгарии, более десяти погибших

10.11 / Учительница из Харькова, задержанная в Крыму, умерла в СИЗО Владикавказа

10.11 / В России введут лицензии на потребление спиртного

10.11 / От шотландского пинбола до миллиардного бюджета: анатомия культурного триумфа Grand Theft Auto

10.11 / Закон природы: создать полностью прозрачный материал невозможно, считают исследователи

10.11 / Ученые нашли ответ, почему женщины обычно мерзнут сильнее чем мужчины

Политика конфиденциальности / GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике