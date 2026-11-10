Роботы для освоения Марса. Сибирские специалисты создают автономную систему будущего

Специалисты Новосибирского государственного университета (НГУ) при поддержке регионального отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) разработали проект многоцелевой роботизированной платформы для Красной планеты. Концепция под рабочим названием «МАРС» (многоагентная автономная робототехническая система) предполагает использование симбиоза трех различных типов машин: человекоподобного механизма, четвероногого аппарата (по типу собаки) и летающего модуля в форме птицы. Главная цель — наладить слаженную работу этой группы для выполнения задач по освоению планеты. О деталях инициативы ТАСС рассказали в пресс-службе ВОИР.

На текущем этапе коллектив программистов и инженеров сосредоточен на написании софта и создании алгоритмов навигации. Машины должны уметь ориентироваться в пространстве и координировать действия друг с другом без прямого управления с Земли. Для проверки гипотез уже подготовлен макет марсианского ландшафта. Как можно увидеть на предоставленных кадрах, испытательный стенд включает в себя скалистые выступы, неровности почвы, впадины и даже искусственный проход, имитирующий вход в пещеру.

В перспективе авторы намерены собрать полноценный лабораторный стенд с прототипами устройств и макетом жилого модуля. Инициатива, в которой также задействованы эксперты из НГТУ, СГУГиТ и студии «Мосфильм», курируется молодыми учеными НГУ.

Студент механико-математического факультета НГУ Николай Яковлев пояснил, что команда искала ответ на вопрос эффективной колонизации. По его словам, наиболее жизнеспособным сценарием выглядит полная автономия технических систем.

Ранее, в августе, на форуме «Технопром» руководитель новосибирского ВОИР Юрий Фендик сообщал, что алгоритмы для марсианской базы уже отрабатываются на имеющихся учебных образцах. Конечная цель — передать машинам функции жизнеобеспечения. В их задачи войдет извлечение водных ресурсов и агрокультурное производство. Размещение базы планируется в каньонах, где природные условия мягче, что позволит снизить зависимость колонии от поставок с Земли.

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