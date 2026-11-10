Трамп — к расследованию супружеской измены главы NVIDIA подключилось ФБР

Президент США Дональд Трамп сообщил, что к расследованию обстоятельств супружеской измены основателя и генерального директора компании NVIDIA Дженсена Хуанга подключилось ФБР. Согласно подозрениям, любовница предпринимателя – китайская шпионка.

Он рассказал, что вечером 9 ноября провел телефонный разговор с предпринимателем. «Я спросил, знал ли он, что она китайская шпионка. Он ответил, что и понятия не имел. И я ему верю. Но я знаю, что этим занимается ФБР», – заявил Трамп, которого соединяют с Хуангом дружеские отношения.

Тем временем, министерство иностранных дел Китая утверждает, что речь идет об инсинуациях. «Подозрения носят спекулятивный характер, они абсолютно беспочвенны и направлены на очернение КНР», – заявил пресс-секретарь ведомства.

8 октября Хуанг в письме сотрудникам признал, что изменял жене, извинился перед семьей и персоналом и заявил, что берет на себя полную ответственность. Имени женщины он не назвал, однако, согласно СМИ, речь идет об Элис Хуанг (Хуан Лэ), которая, по данным американских властей, была агентом китайской разведки.