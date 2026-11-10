75-летняя итальянка пожертвовала свой дворец детям Газы

75-летняя Евгения Гранито решила продать принадлежащий ее семье дворец XVII века в городке Рокка-Чиленто на юге Италии и пожертвовать деньги детям Газы. Получателем выступит организация «Врачи без границ».

«Я хочу помочь спасению жизни детей, обеспечить им необходимые медицинские ресурсы в трагических условиях, в которых они находятся. «Врачи без границ» окажут помощь детям Газы, страдающим от ужасов войны и отсутствие базового медицинского ухода», – цитирует ее издание «аль-Кудс».

Гранито намерена сама контролировать, как будут использованы деньги. Предполагается, что пойдут на создание больницы, предназначенной для помощи раненым в ходе военных действий детям. «Я надеюсь, это ослабит их боль», – сказала она.

Строительство дворца было начато предком Евгении маркизом Гранито в 1751 году. Поместье особенно славится своим садом. Риэлтор Франческо Пио Фиглиола заявил, что впервые столкнулся с подобным случаем. «Семейное наследие становится еще и гуманитарным», – заявил он.