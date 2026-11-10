 

Секрет крепкого рукопожатия: ученые нашли связь между популярным напитком и силой мышц

10.11.2026, 9:48, Разное
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Природные компоненты, которыми богато красное вино, могут служить индикатором хорошей физической формы в преклонные годы. К такому заключению пришла команда исследователей.

В поле зрения ученых попали данные пятидесяти человек пожилого возраста — в среднем им было около 69 лет. Группа разделилась почти поровну: у 29 человек медики заподозрили саркопению — процесс потери мышечной ткани, характерный для старения, тогда как остальные 21 участник не имели подобных проблем.

Для оценки физического состояния специалисты замеряли силу захвата кисти и объем мускулатуры, а также проводили ультразвуковое сканирование тканей. Параллельно проводился химический анализ мочи. Целью было найти следы полифенолов — природных антиоксидантов, которыми славится красное вино. Исследователей интересовали продукты их распада, которые организм выводит наружу.

Результаты выявили четкую закономерность. Те участники, в чьих анализах обнаружилось больше производных катехинов и ресвератрола, демонстрировали более крепкое рукопожатие и лучшую сохранность мышечной массы. Особенно ярко эта связь прослеживалась у участниц женского пола. На основе этого авторы полагают, что полифенолы из винограда заслуживают пристального внимания как средство борьбы с возрастной слабостью.

Тем не менее авторы призывают не спешить с выводами о пользе самого напитка. Текущая работа лишь фиксирует связь, но не доказывает, что именно вино делает мышцы сильнее. Чтобы проверить гипотезу, ученые планируют провести полноценные клинические тесты. В будущих опытах они намерены использовать безалкогольные аналоги вина. Это позволит понять, за счет чего достигается эффект — благодаря защитным свойствам растительных соединений или же за счет влияния самого этанола.

Итоги работы опубликованы в журнале Food & Function.

Изображение: разработано Мagnific.

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