 

Сосуд из прошлого. Археологи обнаружили следы неизвестной культуры в Западной Сибири

10.11.2026, 8:48, Разное
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В ходе работ в Барабинской степи (Западная Сибирь) научная экспедиция выявила предметы материальной культуры, которые не вписываются в рамки известных археологических общностей. Эти артефакты служат прямым доказательством того, что в эпоху бронзы местные племена поддерживали активные связи с населением, обитавшим за сотни километров от них. Об этом ТАСС сообщили в Новосибирском государственном педагогическом университете.

Ключевым элементом открытия стал керамический сосуд, извлеченный из погребения. По мнению специалистов, эта находка стала одним из главных событий в археологии 2026 года. Внешний вид изделия, его геометрия и узоры четко указывают на принадлежность к петровской культуре. Исторически памятники этой культуры находили в сотнях километров юго-западнее от места нынешних раскопок. О том, что носители этой традиции присутствовали здесь, говорит и ритуальный набор: в яме обнаружено множество останков животных, среди которых преобладают кости лошадей — это характерный маркер петровцев. Как отметил академик РАН Вячеслав Молодин, представляющий НГПУ, такая концентрация специфической керамики и фауны в одном месте — случай исключительный.

Для уточнения происхождения людей специалисты передали часть остеологического материала в Институт цитологии и генетики СО РАН. Генетический анализ подтвердил гипотезу о смешении: местная популяция Барабы имела прямые связи с пришлыми группами с юго-запада, с земель нынешнего Казахстана.

Молодин подчеркнул, что совокупность факторов — уникальные черты обряда захоронения и специфический маркерный генофонд — позволяет предположить, что исследователи столкнулись с совершенно новой, ранее не описанной культурой периода развитой бронзы. Дополнительным подтверждением высокого уровня развития и связей служит еще одна находка: в тех же слоях обнаружена литейная матрица. Она предназначалась для отливки бронзового кельта (инструмента или оружия) сейминско-турбинского типа, который считается эталоном металлургии того времени.

Работы на данном некрополе не завершены, и полевой сезон для исследования этого исторического памятника запланирован на 2027 год.

Изображение: разработано Мagnific.

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