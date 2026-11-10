Какой иван-чай богаче антиоксидантами: ответ ученых

Иван-чай узколистный — растение популярное, но не самое «официальное»: в фармакопею оно не входит, хотя исследования по нему идут активно. Ученые из Курского государственного медицинского университета решили выяснить, как разные способы приготовления влияют на содержание энотеина B — крупного полифенольного соединения из группы эллаготаннинов, с которым связывают антиоксидантные свойства иван-чая. Логика исследования простая: чем больше в извлечении энотеина B, тем выше его антиоксидантная емкость, то есть способность нейтрализовать свободные радикалы и связывать металлы, которые могут запускать окислительные реакции. Работа опубликована в журнале «Химия растительного сырья».

Сравнивали настои и экстракты из ферментированного и неферментированного сырья. Настои готовили привычным способом — сырье заливали водой и грели на водяной бане. Экстракты получали с помощью спирта и упаривания, а отдельно разработали более длинный лабораторный маршрут с дополнительной очисткой и концентрированием дубильных веществ и энотеина B. Результат получился наглядным: ферментация улучшает вкусовые свойства чая, но содержанию энотеина B и антиоксидантной емкости это не помогает. Настои оказались самыми скромными — около 11–12 мг/мл энотеина B. Обычные экстракты заметно богаче: 71,3 мг/мл из ферментированного сырья и 142,2 мг/мл из неферментированного. А экстракт, полученный разработанным методом, добрался до 236,95 мг/мл. По антиоксидантной емкости картина похожая: у настоев — 0,74–0,88 М-экв, у обычных экстрактов — 3,68–3,73 М-экв, у обогащенного экстракта — 5,78 М-экв.

Корреляционный анализ подтвердил прямую связь: чем больше энотеина B, тем выше антиоксидантная емкость. Для обогащенного экстракта коэффициент корреляции составил 0,82 — связь довольно тесная. Так что если оценивать иван-чай именно по этому критерию, оптимальным вариантом оказалась экстракция из неферментированного сырья, а не ферментация и не простое настаивание. Ферментированный чай при этом не становится «плохим»: он может быть вкуснее и ароматнее, просто полезность не сводится к одному показателю, а вкус и химический профиль — не одно и то же.

Ученые подчеркивают, что речь идет о лабораторных извлечениях и химических измерениях, а не о готовой инструкции по самолечению. Полученные данные пригодятся для дальнейшей разработки препаратов иван-чая и их доклинических и клинических испытаний. Обычному читателю из этого стоит вынести простую мысль: ферментация — это во многом кулинарная обработка, она меняет вкус, но не обязательно повышает содержание конкретных полезных соединений. А вот лабораторный экстракт, особенно обогащенный энотеином B, по цифрам заметно обгоняет привычный настой. Домашний чайник и обычный настой по-прежнему можно использовать — получится вкусный напитком. Но не стоит рассчитывать, что он даст такую же высокую концентрацию энотеина B, как лабораторный экстракт.

Исследование опубликовано в журнале «Химия растительного сырья»

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