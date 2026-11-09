 

Трамп о промежуточных выборах в Конгресс — «Неужели кто-то верит, что они были честными?»

09.11.2026, 19:18, Разное
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Президент США Дональд Трамп не верит в честность промежуточных выборов в Конгресс, состоявшихся 3 ноября. Об этом он написал 9 ноября в соцсети Truth Social.

«Неужели кто-нибудь действительно верит, что эти «выборы» были честными? Как могли предвыборные опросы настолько ошибиться?» – написал Трамп.

Президент США утверждает, что при подсчете голосов, поданных досрочно, появлялись настолько большие массивы бюллетеней, что другие кандидаты уже не могли преодолеть возникший разрыв, сколько бы избирателей за них ни проголосовало.

«Все дело в машинах для голосования, которые гораздо важнее самих избирателей!» – написал он.

При этом Трамп не привел конкретных доказательств фальсификаций и не уточнил, о каких штатах или избирательных округах идет речь.

На промежуточных выборах 3 ноября демократы одержали победу в ряде важных избирательных округов. Ранее Трамп неоднократно выступал с обвинениями в адрес американской избирательной системы, утверждая, что электронное оборудование для голосования может использоваться для манипулирования результатами выборов.

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