 

Кушнер — переговоры Украины и России в Абу-Даби должны открыть путь к прочному миру

09.11.2026, 16:48, Разное
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США рассчитывают, что предстоящие переговоры представителей РФ и Украины в Абу-Даби станут первым шагом к выработке мирного соглашения, которое будет включать не только прекращение войны, но и новые договоренности о безопасности в Европе. Об этом 9 ноября заявил Джаред Кушнер, участвующий в мирных усилиях администрации президента Дональда Трампа.

В сообщении в социальной сети X Кушнер отметил, что трехсторонние переговоры США, РФ и Украины, запланированные на 10-11 ноября, станут первыми с февраля этого года.

По его словам, Вашингтон намерен добиться того, чтобы представители Москвы и Киева приступили к прямому обсуждению существующих разногласий и возможных путей их урегулирования и вопросов послевоенной безопасности.

Перед началом переговоров Кушнер и специальный посланник президента США Стив Виткофф проведут консультации с представителями Украины, Евросоюза, NATO, Германии, Франции, Великобритании и Италии.

При этом Кушнер подчеркнул, что для достижения прочного мира потребуются также прямые переговоры РФ с европейскими странами о будущей системе безопасности в Европе.

«Мы надеемся, что переговоры в Абу-Даби создадут условия для начала такого диалога в ближайшем будущем в рамках более широкого многостороннего процесса», — написал он.

Кушнер назвал четыре основных направления работы американских посредников: прекращение боевых действий, разработка надежных гарантий безопасности, подготовка программы экономического восстановления Украины и решение гуманитарных вопросов, включая возвращение пленных и гражданских лиц.

По его словам, США совместно с Украиной и европейскими партнерами работают над привлечением инвестиций, восстановлением инфраструктуры и созданием условий для долгосрочного экономического развития страны.

Кушнер признал, что урегулирование потребует сложных решений, однако выразил надежду, что переговоры в Абу-Даби позволят найти точки соприкосновения и перейти к следующему этапу мирного процесса.

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