Новая находка добавила интриги, но не поставила точку: в ходе изучения «Ноева ковчега» нашли обугленную древесину

В восточной Турции, примерно в 29 километрах к югу от горы Арарат, лежит продолговатая формация длиной около 157 метров. С 1959 года, когда ее заметили на аэрофотоснимках, она не дает покоя тем, кто ищет следы Ноева ковчега. Форма напоминает корпус огромного судна, размеры примерно соответствуют описанию из Книги Бытия, а расположение совпадает с местом, где, согласно тексту, ковчег остановился. Однако научное сообщество относится к этим совпадениям с осторожностью, и новая находка 2026 года лишь добавила интриги, но не поставила точку.

В ходе полевого сезона, завершившегося в сентябре, международная группа под руководством профессора Дженкера Атилы из Университета Сивас Джумхуриет провела бурение, георадарное сканирование и отбор образцов в формации Дорупынар. В октябре организация Noah’s Ark Scans, поддерживающая проект, сообщила: с глубины около девяти метров извлечены фрагменты древесины, часть из них обуглена. Образцы отправлены на радиоуглеродный анализ и определение породы дерева.

Сам факт обнаружения древесины на такой глубине выглядит многообещающе, но интерпретация требует осторожности. Глубина сама по себе не является показателем возраста: осадочные слои могли формироваться постепенно, а материал — переместиться позже. Эндрю Джонс, вице-президент проекта, признал это прямо: обугленные фрагменты могут быть остатками ковчега, а могут — следом костра, который развел пастух, укрывавшийся здесь столетия спустя. Вторая версия пока остается гипотезой, но она напоминает о том, насколько широк диапазон возможных объяснений.

Параллельно с бурением команда вела георадарное сканирование. По словам профессора Атилы, обработка данных завершена примерно на 20 процентов, но уже выявлены линейные аномалии, похожие на коридоры, и структура, которую можно интерпретировать как три отдельных уровня. Это сходство с библейским описанием ковчега, имевшего три палубы, стало одним из самых громких заявлений проекта. Доктор Хосроу Бахтар, отвечавший за радиолокационные исследования, настаивает: регулярность структур не объясняется естественными геологическими процессами. Однако независимая проверка этих интерпретаций пока не проведена.

История спора уходит корнями в 1996 год, когда геолог Лоренс Коллинз и исследователь Дэвид Фасолд — человек, который когда-то сам верил в ковчег и искал его — опубликовали статью с выводом, который многие предпочли забыть. Формация, по их заключению, является полностью естественным геологическим образованием. Микроскопические исследования показали, что материалы, которые принимали за рукотворные — «железные скобы», «обшивку», «балки», — на деле представляют собой вулканические минералы и обломки местных пород. Следов ископаемой древесины или элементарного углерода найдено не было. Форма объяснялась эрозией и складкообразованием осадочных слоев. Авторы прямо предупреждали: необычный вид настолько притягивает внимание, что желание оказаться первооткрывателем может перевесить осторожность.

С тех пор методы изменились. Нынешняя команда использует георадар, электротомографию, лидар и бурение до 18 метров — глубже, чем в конце 1980-х, когда предшественники останавливались на десяти метрах. Джонс подчеркивает: речь идет не о завершении исследования, а о шаге вперед, который позволяет проверить старые гипотезы на новом материале. Но ключевое слово здесь — «проверить». Опубликованные предварительные данные не прошли независимого рецензирования, а турецкая палата геологических инженеров продолжает настаивать на естественном происхождении формации.

Что поможет найти разгадку? Ответ должны дать лабораторные исследования. Радиоуглеродный анализ определит возраст древесины, анатомическое исследование — породу дерева. Если образцы окажутся древними и обработанными, это станет аргументом в пользу человеческой деятельности. Если же возраст окажется относительно недавним или структура древесины не покажет следов обработки, версия с костром пастуха или природным переносом материала получит перевес. В любом случае формация Дорупынар остается ценным геологическим объектом, а спор вокруг нее — напоминанием о том, как трудно отделить желаемое от доказанного.

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