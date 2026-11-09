Простая добавка поможет избавиться от «тумана в голове» после перенесенного рака молочной железы

Многие женщины, прошедшие лечение от рака молочной железы, сталкиваются с тем, что врачи называют когнитивными нарушениями, связанными с раком. Провалы в памяти, трудности с концентрацией, замедленная реакция и постоянное чувство усталости могут сохраняться годами, мешая работе и обычной жизни. По оценкам, с подобными симптомами сталкиваются от 15 до 25 процентов переживших заболевание. До сих пор действенных способов бороться с этим «туманом» было крайне мало.

Группа исследователей из Комплексного онкологического центра имени Джонссона при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе решила проверить молекулу, которая давно знакома биохимикам. Речь об оксалоацетате — веществе, которое организм производит сам. Оно участвует в выработке энергии клетками и задействовано в регуляции глутамата, ключевого сигнального вещества в мозге . Логика ученых была простой: если воспаление после лечения нарушает энергетический обмен и передачу сигналов в нервной ткани, то, возможно, добавка, поддерживающая эти процессы, облегчит симптомы.

В испытании II фазы приняли участие 18 женщин с ранней стадией рака молочной железы, у которых диагностировали заметные когнитивные проблемы. Средний возраст составлял около 50 лет, большинство прошли химиотерапию, почти 90 процентов продолжали гормональное лечение. Участницы принимали по 500 миллиграммов оксалоацетата дважды в день на протяжении восьми недель.

Результаты оказались заметными. Из 18 женщин курс завершили 16, и все они сообщили об улучшении. По основному показателю — субъективной оценке когнитивных нарушений — средний балл вырос с 29,1 до 55,5, что вывело группу из зоны нарушений в нормальный диапазон. Улучшения стали видны уже через четыре недели. Кроме того, участницы отметили снижение усталости, включая умственное истощение, и улучшение физического самочувствия. Стандартизированные тесты подтвердили прогресс в скорости обработки информации и исполнительных функциях — способности планировать, концентрироваться и переключаться между задачами.

Важно понимать ограничения. Исследование было небольшим и не имело группы плацебо. Без сравнения нельзя утверждать, что улучшения вызваны именно добавкой, а не эффектом плацебо, естественными колебаниями состояния или вниманием со стороны исследователей. Сами авторы это подчеркивают. Побочные эффекты тоже были: у части участниц возникли проблемы с пищеварением, две женщины прекратили прием из-за желудочно-кишечных симптомов. Серьезных осложнений не зафиксировано.

Тем не менее, это одно из первых исследований, где добавка, воздействующая на метаболизм, показала измеримый сигнал улучшения при когнитивных проблемах после рака. Команда уже готовит рандомизированное плацебо-контролируемое испытание, которое должно стартовать в конце 2026 года. Параллельно идут эксперименты на мышах, чтобы понять механизм действия молекулы. Если результаты подтвердятся, у врачей может появиться простой и относительно безопасный инструмент помощи тем, кто years спустя после лечения все еще борется с «туманом в голове».

Результаты работы ученых опубликованы в журнале JCO Oncology Advances.

Изображение: разработано Мagnific.