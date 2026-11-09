Франция обвинила КСИР в масштабной кибератаке и призвала ЕС принять санкции против Ирана

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро возложил на «Корпус стражей исламской революции» ответственность за масштабную кибератаку 11 октября, направленную против холодильных и морозильных установок.

«Это была атака беспрецедентного масштаба и уровня агрессии. Речь идет о диверсии на нашей суверенной территории, мощном ударе по национальным интересам и безопасности граждан Франции. Мы намерены инициировать принятие санкций против Ирана на европейском уровне», – заявил он.

Около 700 супермаркетов пострадали от масштабной кибератаки, в результате которой хакеры дистанционно изменили настройки холодильного оборудования, повысив температуру до +50 градусов. Магазины были вынуждены выбросить большие партии свежих и замороженных продуктов, а в некоторых случаях произошли возгорания.