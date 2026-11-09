 

Путь к звездам открыт: NASA ищет тех, кто построит базу на Луне и полетит к Марсу

09.11.2026, 21:33, Разное
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Американское космическое ведомство NASA дало старт масштабной кампании по поиску будущих астронавтов. Агентство призывает исследователей и инженеров помочь в написании очередного этапа истории освоения дальнего космоса. Речь идет о программе, которая должна вернуть человека на Луну и проложить дорогу к Марсу.

Согласно официальному уведомлению, новобранцы вольются в состав команды в решающий момент. США планируют не просто кратковременные визиты на Луну, но и возведение постоянной инфраструктуры, которая послужит плацдармом для марсианских экспедиций. Участникам будущих экипажей придется осваивать быт в условиях пониженной гравитации, работать на поверхности спутника Земли и тестировать системы, которые раздвинут границы познания.

Однако вакансия открыта не для всех. Кандидаты обязаны иметь паспорт Соединенных Штатов и диплом магистра в сфере STEM — это точные науки, инженерия, медицина или информатика. Времени на раздумья мало: прием электронных анкет завершится в 23:59 3 декабря 2026 года. Финальный список из тех, кто примерит скафандры, назовут лишь к концу 2027 года. Стоит отметить, что в прошлый раз, в 2024 году, на 10 мест претендовало более 8000 человек, что подчеркивает колоссальную конкуренцию.

Параллельно с поиском людей NASA решает задачу снабжения. Чтобы лунная база функционировала, туда нужно регулярно доставлять научную аппаратуру, технику и элементы жилых модулей. Для этого ведомство инициировало тендер в рамках второго этапа программы CLPS (Commercial Lunar Payload Services). Это десятилетнее соглашение с бюджетом до 10 миллиардов долларов. В борьбу за право возить грузы на Луну вступили такие гиганты, как SpaceX, Blue Origin и Lockheed Martin Space.

В рамках CLPS 2 частные корпорации возьмут на себя полный цикл работ: от проектирования и сборки посадочных платформ до их запуска и управления на поверхности. Именно эти аппараты станут «грузовиками», перевозящими инфраструктуру для будущих колонистов. При этом корпорация Boeing выбыла из гонки из-за нештатных ситуаций с их кораблем Starliner, что обостряет конкуренцию между оставшимися игроками.

Эксперты отмечают, что план полета (миссия Artemis III) сдвинулся на 2027 год и теперь представляет собой орбитальную репетицию. Экипаж проведет две недели на околоземной орбите, тестируя стыковку корабля Orion с посадочными модулями от SpaceX и Blue Origin, прежде чем спускать людей на поверхность в рамках Artemis IV. Это лишний раз доказывает, что NASA делает ставку на надежность и многоступенчатую проверку систем перед высадкой у южного полюса Луны. Джаред Айзекман, глава ведомства, подчеркивает, что сейчас идеальное время для подачи заявки, так как отобранные люди станут архитекторами марсианских систем будущего.

Изображение: разработано Мagnific.

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